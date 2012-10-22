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Yaşam

Kokarca kostümü giyen çocuğa kurşun

Alkollü olmadığı belirlenen zanlının, kostümü nedeniyle kızı gerçek kokarca sandığı tahmin ediliyor

22 Ekim 2012 17:19

ABD'de "Cadılar Bayramı" partisine kokarca kostümüyle katılan 9 yaşındaki kız, gerçek hayvan sanılarak vuruldu.

Pensilvanya eyaletinde 9 yaşındaki bir kız, “Cadılar Bayramı” partisine kokarca kostümüyle katıldı.

Kızı gerçek hayvan sanan bir akrabası, av tüfeğiyle ateş açtı. Omzundan vurulan küçük kız, hastaneye kaldırıldı.

Bilinci yerinde olan kızın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sırasında kızın üzerinde siyah bir kostüm, şapka ve beyaz püskül olduğunu bildirdi.

Olay sırasında alkollü olmadığı belirlenen zanlının, kostümü nedeniyle kızı gerçek kokarca sandığı tahmin ediliyor.

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