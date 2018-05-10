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Yaşam
BBC Türkçe

'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı

ABD'deki araştırmacılar kokain kullanımını dakikalar içinde tespit edebilecek bir nefes analiz çipi geliştirdiklerini açıkladı. Geliştirilen çip nefesin yanı sıra kan, idrar ve tükürük örneklerini de inceleyebiliyor. Çipin esrar tespitinde de kullanılması

10 Mayıs 2018 12:12

ABD'deki araştırmacılar kokaini dakikalar içinde tespit edebilecek bir nefes analiz çipi geliştirdiklerini açıkladı.

Araştırmayı yürüten ekip, bu çipi kullanarak bir kişinin kokain kullanıp kullanmadığını dakikalar içinde tespit edebilecek taşınabilir bir 'kokainmetre' yaratmayı umuyor.

Geliştirilen çip nefesin yanı sıra kan, idrar ve tükürük örneklerini de inceleyebiliyor.

Çipin avantajı, önceki pahalı girişimlerin aksine yalnızca birkaç kuruş maliyetle üretilebilmesi.

Bu gelişmeyi heyecanlandırıcı bulan İngiltere'deki yol güvenliği derneği Brake'ten Joshu Harris, "Bu teknolojiyle yollarda kokain kullanan biri olup olmadığı hızla tespit edilebilir" diyor ve ekliyor:

"Uyuşturucular yollarda her geçen gün büyüyen bir tehdit: 2016'da ölümlü kazaların 81'i uyuşturucudan kaynaklanmıştı."

Benzer bir teknik olan yüzeyde zenginleştirilmiş Raman spektroskopisi ile kokain kullanımını tespit etmek mümkün. Fakat bu teknik için gereken aletlerin üretimi pahalı.

New York'taki Buffalo Universitesi'nden araştırmacı Nan Zhang, "Bizim geliştirdiğimiz yöntemde çipi ince cam tabakaların üzerinde yarattık" diyor.

Araştırmacılar, bir sandviçe benzettikleri çipin yüzeyine kokain parçaları denk geldiğinde ışığın dağıldığını ve çipin kokaini tespit ettiğini söylüyor.

Çipin raf ömrünün ise 12 aydan uzun olduğu belirtiliyor.

Araştırmacıların bir sonraki hedefi, çipin içinde yer aldığı taşınabilir bir kokain tespit cihazı geliştirmek.

Çipin esrar tespitinde de kullanılması umuluyor.

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