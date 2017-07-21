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Yaşam

"Kokainim çalındı" ihbarı yapan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Blackmon, ihbar telefonunda kendini 'uyuşturucu satıcısı' olarak tanıttı

21 Temmuz 2017 17:44

ABD'nin Florida eyaletinde, uyuşturucu satıcısı David Blackmon, kokain stoğunun çalındığını polise ihbar etti. Blackmon ihbarı sonrası tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 35 yaşındaki Blackmon, polisi arayarak arabasını hırsızlar tarafından soyulduğunu söyledi. Blackmon ayrıca 50 dolar nakitin yanı sıra 7 gram kokainin de çalındığını belirtti. Florida'daki Okaloosa Bölgesi Şerif Ofisi, Facebook üzerinden paylaştığı mesajda Blackmon'un ihbar telefonunda kendisini polise 'uyuşturucu satıcısı' olarak tanıttığını açıkladı.

Yapılan aramada, arabada bir poşet daha kokainin yanı sıra taş kokain de bulundu. Blackmon, "uyuşturucu satmak" ve "tutuklanmaya şiddet göstermeden direnmek" suçlarından tutuklu olarak yargılanacak.

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David Blackmonkokainuyuşturucu

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