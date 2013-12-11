'Kokain kullanmadan duramıyordum'

Eskiden uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı Demi Lovato, yarım saatte bir kokain kullanmazsa krize girdiğini söyledi.

Access Hollywood'a konuşan 21 yaşındaki şarkıcı, uyuşturucu bağımlılığının ileri düzeyde olduğunu, uçağa binerken bile yanında kokain taşıdığını söyledi.

Uçakta kokain kullanabilmek herkesin uyumasını beklemek zorunda kaldığını söyleyen Lovato, "Herkes uyuduktan sonra tuvalete giderdim. Bu bağımlılığın ve 7/24 izlendiğin şüphesiyle yaşamanın ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz" dedi.

Lovato, uyuşturucu bağımlılığından 19 yaşında kurtuldu.