Kök hücresinden karaciğer elde edildi

Japon bilim insanları kök hücreden insan karaciğeri yaptı. Araştırma karaciğer hastalıklarıyla mücadelede umut veriyor ancak uygulanabilir sonuçlar için 10 yıl kadar beklemek gerekiyor.

Araştırmada, kök hücreler farklı iki tür hücreyle birleştirilerek bir farenin kafasına nakledildi. Gelişimi gözlenen bu hücrelerin, bir süre sonra üç boyutlu bir yumru haline dönüştüğü görüldü. Hücrelerin aldığı bu şekil karaciğerin gelişim aşamasını temsil ediyor.

Buluş, karaciğer ve diğer organların laboratuvarlarda üretilebilmesi için önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Ama işlevsel bir insan karaciğeri oluşturulmasının vakit alacağına dikkat çeken Yokohama Üniversitesi’nden Hideki Taniguçi, "Kök hücrelerden organ elde etme üzerine 10 yıldır çalışıyorum. Ve nihayet daha ilk aşamada olsak da bunu başarabildik. Önümüzdeki 10 yıl içinde insan organlarını laboratuvar ortamında elde etmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Araştırma, karaciğer nakli için sırada bekleyen hastalara şimdiden umut ışığı olmuş durumda.