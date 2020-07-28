Kök hücre tedavisi uygulanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başladı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, operasyon öncesi saçlarını kazıtan 63 yaşındaki ünlü şovmenin özel bir odada hemşire gözetiminde olduğunu söyleyen doktoru Jan Klod Kayuka, “Şu anki süreçte korunuyor. Kök hücre uygulaması başarılı geçti. Şimdi vücudun tepkileri ve değerleri ölçülecek. Toparlayacağını düşünüyorum” dedi.

Bu tedavi sonrası iyileşme sürecini de anlatan Kayuka, “Bu tedavi, hastalığın durması konusunda başarılı olacaktır. Kasların güçlenmesi için önemli” diye konuştu.