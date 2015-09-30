"Kök hücre ile görme engeli kaldırılabilir"

İngiltere’deki University College London’dan bilim insanları tüm dünyada yetişkinler arasında bir numaralı körlük nedeni olan Makula Dejenerasyonu ya da Türkiye’de bilinen adıyla Sarı Nokta hastalığını tedavi etmek için önemli bir adım attıklarını açıkladı.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, bilim insanları, Londra’daki Moorfields göz hastanesinde gerçekleştirilen bir operasyonla 60 yaşındaki kör bir hastanın retinasına kök hücre kullanarak laboratuvar ortamında ürettikleri 6 mm çapında bir retinal dokuyu naklettiklerini ve bu işlemin hastanın yeniden görmeye başlamasını sağlayacağına inandıklarını söyledi.



İngiliz basınına konuşan araştırmacılar, tedavinin işe yarayıp yaramadığının Aralık ayında belli olacağını ve eğer olumlu sonuç alınırsa sadece 45 dakika süren bu işlemin 2.5 yıl içinde ülke genelindeki hastanelerde uygulanmaya başlayacağını söyledi.

"Umur vadeden bir gelişme"

Operasyonu gerçekleştiren retina cerrahı Profesör Lyndon Da Cruz konuyla ilgili İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada “Yaşla bağlantılı yaş tip makula dejenerasyonundan mustarip olan hastalar gelecekte bu kök hücrelerin nakledilmesinden yarar sağlayabilir. Çok heyecanlı olmamızın nedeni bu çok özel hücreleri üretip hastaya aktarmayı başarmış olmamız. Sonuç olarak eksiklikleri bu hastalığa neden olan hücreleri üretebildiğimizi ve başarıyla nakledebildiğimizi kanıtladık” dedi.



Cruz tedavi şu an için hastalığın yaş tipine odaklanıyor olsa da gelecekte bu yöntemin kuru tip makula dejenerasyonundan mustarip olan hastaların tedavisinde de kullanılabileceğini düşündüklerini söyledi.



Tekniği geliştiren University College London Profesörü Pete Coffey ise “Eğer bu tedavi hızlı bir şekilde devletten onay alabilrse iki buçuk yıl içinde Ulusal Sağlık Sistemi’nin bir parçası olarak uygulanmaya başlayabilir. Araştırmanın bu seviyesine ulaştığımız için çok memnunuz” dedi.