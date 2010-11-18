Kök hücre, felce çare olabilir mi?

T24- İskoçya'da yapılan bir operasyonda felç geçirmiş bir hastanın beynine kök hücre enjekte edilerek beyindeki zarar görmüş hücrelerin onarılması denendi.







Glasgow şehrindeki bir hastanede yapılan operasyonun başarılı olması, kök hücrelerin beyin gibi karmaşık bir dokuya uyum sağlayabilmesi açısından oldukça önemli.





Uzun yıllardır durumunda iyileşme gözlemlenmeyen felç hastasının beynine çok düşük dozda enjekte edilen kök hücreler, felç hastalığı tedavisinde yeni bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

Doktorlara göre operasyondan sonra hastanın durumu oldukça iyi ve hastaneden taburcu edilmiş.





Daha fazla doz, daha fazla deney





Uzmanlar, kök hücre enjeksiyonuyla felç tedavisinin bir yöntem olarak benimsenmesi için daha fazla hasta üzerinde denenmesi gerektiğini belirtiyor.





Operasyonun gerçekleştirildiği hastanenin bir sonraki adımı da daha fazla dozda kök hücre enjeksiyonunu, çok sayıda hasta üzerinde denemek. Kök hücrelerin farklı tipde karmaşık dokulara uyum sağlayabilmiş olması, beyin dokusunda da kullanılabilecekleri fikrini doğurmuştu.





(BBC Türkçe'nin haberi)





