Koçyiğit: Tarihi dizide kadın yöneticiyi canlandırmak isterim

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- YEŞİLÇAM\'ın \'4 yapraklı yoncası\' olarak anılan ünlülerden biri olan Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, günümüzde tarihi diziler yapılmaya başlandığını ve teklif gelmesi durumunda bu dizilerde rol alabileceğini belirterek, \"Tarihteki bir kadın yöneticiyi canlandırmak isterim\" dedi.

Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray ile birlikte Yeşilcam’ın 4 yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, bir alışveriş merkezinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinliğe katılmak için sunucu Özlem Yıldız ile birlikte Kahramanmaraş\'a geldi. Koçyiğit ve Yıldız, etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk sinemasında birçok filmde rol aldığı ancak uzun yıllar beyaz perdeden uzak kaldığı hatırlatılan Koçyiğit, bir televizyon dizisi için teklif gelmesi durumunda oynayıp oynamayacağı sorusu üzerine şunları söyledi:

\"Gerçekten çok benimsediğim, \'Aman illa ben de olayım\' diye heyecan duyduğum pek bir proje yok. Genellikle dikkat ediyorum da aşağı yukarı benim yaş seviyem, yaşıtlarımın oynadığı rollere bakıyorum, yani her biri birer cadı, çok kötüler. O yaş grubu için o tarz roller daha çok var. O nedenle ok cazip bir proje yok. Günümüzde tarihimizi öğrenmek için bir hevesimiz, bir heyecanımız var ve bu tür de diziler yapılıyor. Tabi ben tarihteki bir kadın yöneticiyi canlandırmak isterim mesela.\"

ÖZLEM YILDIZ, DİZİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Özlem Yıldız ise televizyona uzun bir süre ara verdiğini, ancak bir dizi ile çok yakında ekranlarda olacağını söyledi. Dizinin konusu ve dizideki rolüyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmayan Yıldız, \"10 sene kadar önce 6-7 tane dizide oynadım, bir tane sinema filmi. Sonra anne olmak, hayat beni farklı taraflara yönlendirdi. Ama her zaman göz bebeğim benim ekran önü, televizyon programcılığıydı. Şimdi tekrar bir gündem söz konusu diziyle alakalı. İnşallah eylülde, yeni yayın döneminde görüştüğüm ve prensip olarak anlaştığım bir proje var\" dedi.

KOÇYİĞİT: ÖYLE ROLLERDE OYNAMAK İSTEMEM

Hülya Koçyiğit ve Özlem Yıldız, basın toplantısının ardından mağazadaki etkinliğe geçti ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etkinlikte Özlem Yıldız sordu, Hülya Koçyiğit yanıtladı. Koçyiğit, Yıldız\'ın soruları üzerine sinemaya nasıl adım attığından oynadığı rollere hazırlanmasına kadar sineme hayatıyla ilgili açıklama yaptı. Özlem Yıldız\'ın, izleyicilerin bir sinema filmi ya da bir diziyle Hülya Koçyiğit\'i ekranlarda görmek istediğini ifade etmesi üzerine usta oyuncu şöyle konuştu:

\"Mesleğinizi çok uzun yıllar doya doya yaptığınız için daha seçici olmaya başlıyorsunuz, daha kalite arıyorsunuz. Daha gerçekten çok içten projeler olmasını istiyorsunuz, yapay işler içinde olmak istemiyorsunuz. İkincisi; gelen projelerde benim yaş gurubum için çok da fazla özenebileceğim roller yok. Şu anda hepimiz seyrediyoruz, televizyonda bakıyoruz orta yaş kadınların hepsi birer cadı. Mesela dün akşam izliyorduk İstanbullu Gelin de. Mesela oradaki kayınvalide. Ben öyle rollerde oynamak istemem.\"

