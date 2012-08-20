Kocaeli'de mevsimlik 3 çocuk işçi boğuldu

Diyarbakır'dan Kocaeli'nin Kandıra ilçesine mevsimlik işçi olarak gelen 3 çocuk serinlemek için girdikleri denizde boğuldu.

Serinlemek için denize giren 3 çocuk boğuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren 3 çocuk boğuldu.

Aileleriyle birlikte Diyarbakır'dan Kocaeli'nin Kandıra ilçesine mevsimlik işçi olarak fındık toplamaya gelen Şehmuz Gergin (15), Emin Al (15) ve Nurullah Gergin (12) serinlemek için Cebeci Sahili'nde denize girdi.

Denizde bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak çırpınan Şehmus Gergin, Nurullah Gergin ve Emin Al, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla denizden çıkartıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 3 kişinin cesetleri, yapılan incelemelerin ardından Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.