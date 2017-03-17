Kocasının satırla yaraladığı kadının çocuğu: 3 gün önce bileyletmiş; vakfın mollası tahrik edici konuşuyordu!

Menzil tarikatı üyesi olduğu ileri sürülen eşi tarafından sekiz satır darbesiyle yaralanan 10 çocuk annesi Necmiye Gürses’in yaşam mücadelesi sürüyor. Oğlu Halit Gürses, "O adam bize namaz kılmamız konusunda baskı kurar, gittiği vakfa gitmemizi isterdi. Biz, gitmeyince annemizle kavga ederdi. Birkaç kez o vakfa gittim. Vakfın mollası sürekli tahrik edici ve kışkırtıcı bir dil kullanıyordu. Duyumlarımıza göre olaydan üç gün önce, annemin kafasına vurduğu satırı bileyletmiş. Vakıfta bu konuşulmuş" dedi.

Menzil tarikatı ile ilişkili olduğu belirtilen Süleymaniye Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği’nde şoförlük yapan Halil Adil Gürses, dini bir sohbetten döndüğü gecenin sabahı eşi Necmiye Gürses’i satırla yaralamıştı. Eşini yaraladıktan sonra telefonu mollasına teslim eden Gürses, karakola giderek teslim olmuştu. Çıkarıldığı mahkeme tarafından, ‘kasten öldürme suçuna teşebbüsten” tutuklanmıştı.

"Bu adam beni uykuda öldürür"

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre, Halit Gürses, annesi ve babası arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığını söyleyerek, "Bizlere namaz kılmamız konusunda baskı kurar, gittiği vakfa gitmemizi isterdi. Bizimle ilgili konularda sürekli annemize saldırırdı. Geçen yıl ramazan ayında küsüp evden ayrıldı. Annemin gönlü bir türlü o yaşta bir adamın ayrı yaşamasına dayanmıyordu. Bir müddet sonra vakfın mollası Mustafa bizi aradı. ‘O, adamı eve getireceğini söyledi.’ Böylelikle eve geri döndü” diye konuştu. Babasının yoğun isteği üzerine birkaç kez vakfın mollasını dinlemeye gittiğini söyleyerek, “Molla sohbetinde, ‘Eşinizin, kız kardeşinin düğünü var. Siz eşinizin gitmesini istemiyorsunuz. O gitmek isterse, onu boşayabilirsiniz’ gibi konular anlatıyordu. Kışkırtıcı bir üslubu vardı. O adam teslim olduktan sonra molla görüşmek için bizi aradı. Kabul etmedik” dedi. Necmiye Gürses’in komşularına, ‘Bu adam beni uykuda öldürür’ dediğini aktaran Gürses, şöyle devam etti: “O adamdan o kadar çok korkuyordu ki bunu söylemiş. Evlilikleri boyunca annem hep kahır çekti. Dün doktoruyla görüştük. Annemizin durumu halen çok ağır.”