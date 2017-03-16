Tarikat üyesi olduğu ileri sürülen koca uyuyan eşini sekiz satır darbesiyle yaraladı!

Şanlıurfa’daki Süleymaniye Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği’nde şoförlük yapan Halil Adil Gürses (63), 10 Mart sabahı, 35 yıllık eşi Necmiye Gürses’i (60), uyurken sekiz satır darbesiyle yaralayarak hastanelik etti. Gürses’in Menzil cemaati ile ilişkili olduğu ileri sürülen Süleymaniye Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği’nde 'molla'nın şöförlüğünü yaptığı ve cemaat mensubu olduğu iddia edildi. Eşini yaraladıktan sonra telefonu 'molla'sına verdiği öğrenildi. Gürses, çıkarıldığı Şanlıurfa 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce ‘kasten öldürme suçuna teşebbüsten” tutuklandı. Gürses, ifadesinde, olay gününün olduğu gece, Hilvan’daki dini bir sohbete katıldığını, gece 22.30 sıralarında eve geldiğini söyledi.

Şoka girmiş

Eşi ile hiç konuşmadan uyuduğunu belirten Gürses, "Sabah saat 05.30 sıralarında sabah namazını kılmak için uyandım. Eşim de namaz kılmak için uyanmıştı. Namazlarımızı kıldık. Namaz kıldıktan sonra eşim Necmiye’nin odasına konuşmak için gittim. Odada oğlum Tacettin uyuyordu. Bunun üzerine Necmiye’ye 'gel benim odamda konuşalım' dedim. Aramızda tartışma çıktı. Beni dinlemeden geçip benim odada bulunan, benim yere sermiş olduğum yatağıma yattı. Bu duruma sinirlendim. Kendimi kaybettim. Odadan çıkıp mutfağa gittim. Mutfakta malzemeleri koyduğumuz dolabı açtım. Dolabın içinde et doğrama kullandığımız satırı aldım. Odaya geçtim. Kapıyı kapattım. Yanına yaklaştım kafasına bir kaç kez satırla vurdum.

"Hiç sesi çıkmadı. Sonra elimde olan satırı sobanın içine bıraktım. Odanın kapısını çektim. Oğlum Tacettin halen uyuyordu. Çalışmış olduğum kursun arabası bendeydi. Ona binerek emniyete geldim. Eşimin umursamaz tavrı yüzünden şoka girdim. Çünkü beni erkeği olarak görmüyor, lafımı dinlemiyordu. Pişmanım" diye konuştu.

Olaylar yaşandığı sırada evde her şeyden habersiz uyuyan Necmiye Gürses’in oğlu Tacettin Gürses, annesinin başına gelenlerden eve gelen polis sayesinde haberdar oldu. Gürses’in yaşadığını farkeden polisler, hemen ambulans çağırdı. Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gürsel şu an yoğun bakımda ve durumu çok ağır. Necmiye Gürses’in oğlu Tacettin Gürses, “Abimin ağlama sesini duydum. Annemin yerde kanlar içinde yatan bedenini. Zaten olanlar ortada” dedi. Gürses’in sağlık durumunu öğrenmek için defalarca kez aradığımız Balıklıgöl Devlet Hastanesi görevlileri ise, "böyle bir vakanın olmadığını" söyledi.