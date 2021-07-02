Kocasını öldüren İzel Erdeve'nin ifadesi ortaya çıktı: Kıskanıp, beni dövüyordu

Adana’da, 47 yaşındaki kocası Okan Erdeve’yi öldüren 1 çocuk annesi 27 yaşındaki İzel Erdeve’nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Eşini bıçakladıktan sonra kurtarmak için yarasına tampon yapıp, ambulans çağırdığını belirten Erdeve, “Sürekli tartışıyorduk, başkalarıyla konuştuğumu düşünerek kıskanıp, beni dövüyordu” dedi.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki rezidansta yaşayan Okan Erdeve’yi öldüren İzel Erdeve’nin olay sırasında kocasından şiddet gördüğü ortaya çıktı. Kocasının kendisini dövdüğü ve olay sırasında İzel Erdeve’nin pencereyi açıp, "Beni kurtarın" diye bağırdığı belirtildi.

“Nefes alamıyorum” deyince asansöre taşımış

Kendisini darbeden eşine, "Üzerime gelme. Sabahtan beri beni dövüyorsun. Öldüreceksin beni" diyen İzel Erdeve, mutfak tezgahından aldığı bıçağı Okan Erdeve’nin göğsünden bıçakladı. Olaydan sonra mutfaktaki bezle yarasına tampon yapan Erdeve’nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada Erdeve, nefes alamadığını söyleyen eşini asansörün önüne taşıdı. Okan Erdeve, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

“Beni dövüyordu”

Gözaltına alınarak emniyete götürülen İzel Erdeve'nin polise verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Eşini bıçakladıktan sonra kurtarmak için yarasına tampon yapıp, ambulans çağırdığını anlatan Erdeve'nin, "Cep telefonuyla sosyal medya hesaplarımda çok fazla vakit geçirdiğim için sürekli tartışıyorduk. Başkalarıyla konuştuğumu düşünerek kıskanıp, beni dövüyordu. Çok pişmanım. Onu seviyordum. Böyle olmasını istemedim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzel Erdeve, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)