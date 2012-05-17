Kocasını öldürdü ceza almadı!

Sakarya 1nci Ağır Ceza Mahkemes emsal teşkil edecek bir karara imza ataraka Adapazırı’nda Kurban bayramı arefesinde, kaçarak evlendiği 8 aylık eşini ütü kablosuyla boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 23 yaşındaki Gülfidan Kuşcuoğlu cinayeti meşru müdafa sınırları içerisinde işlediği gerekçesiyle ceza vermedi.

Aziz Güvener'in Milliyet gazetesinde yer alan haberine göre, TCK 25nci maddeyi uygulayan mahkemenin bu kararı sonrasında koca katili Gülfidan Kuşcuoğlu tahliye oldu..

Alınan bilgilere göre Adapazarı’nın Beşköprü Mahallesi'ndeki evinde 5 Kasım 2011'de 24 yaşındaki eşi Uğur Kuşcuoğlu’nu ütü kabloyla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Gülfidan Kuşçuoğlu hakkında Sakarya Cumhuriyet Savcılığı tarafından Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenen Gülfidan Kuşçuoğlu'nun eşinin siddetine uğradığı, doktor raporunda da vücudunda morluklar olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianameye göre Gülfidan Kuşcuoğlu’nun 'çocukluk aşkım' diye kaçarak evlendiği Uğur Kuşcuoğlu, evliliklerinin üçüncü ayından itibaren eşine baskı yapmaya başladı.

Uğur Kuşçuoğlu'nun eşinin pencereden bakmasına bile müsaade etmediği belirtilen iddianamede, genç kadının olay günü de sabah eşiyle birlikte yatak odasında birlikte film izledikleri sırada, Uğur Kuşcuoğlu'nun filmdeki 'çıplak erkeğe baktın' diyerek karısına hakaret edip dövdüğü de iddianamede yer aldı.

İddianameye göre, cinayet akşamı Uğur Kuşcuoğlu eşinin elbiselerini çıkartarak soba karıştırmakta kullandığı demirle dövdü. Bir süre sonra sakinleştikten sonra da eşinin yanına gelerek oturduğu sırada ise, Gülfidan Kuşçuoğlu'nun ütünün kablosunu aniden Uğur Kuşcuoğlu'nun boynuna dolayarak boğmaya çalıştığı yer aldı. Olay sırasında kendinden geçen Uğur Kuşcuoğlu kendine geldikten sonra da eşinden su getirmesini istedi. Gülfidan Kuşçuoğlu'nun suyu getirip kenara çekildiği sırada da "Beni boğ, yoksa çok kötü olacak. İyi boğ ama" demesi üzerine Gülfidan Kuşcuoğlu'nın kocasını boğazında bulunan ısıtıcı kablosunu tekrar sıkıp boğarak öldürdüğü iddianamede yer aldı

Sakarya 1nci Ağır Ceza Mahkemesinde 4ncü celsede karara çıkan davada genç kadın eşinin kendisine sürekli olarak eziyet çektirdiğini dövdüğünü olay gecesi de sobanın demiriyle kendisine saldırdığını söyledi.

Mahkeme heyeti evliliğinin 8.nci ayında eşini öldüren Gülfidan Kuşcuoğlu’nun cinayeti Türk Ceza Kanunun Meşru savunma ve zorunluluk halini düzenleyen TCK’nın 25nci maddesi sınırları içerisinde işlediği gerekçesiyle ceza verilmemesi yönünde karar aldı ve genç kadını tahliye etti

TCK’nın 25nci maddesinde "Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.’ İfadesi yer alıyor

Mahkemenin kararı sonrasında 23 yaşındaki koca katili bugün cezaevinden tahliye edilecek.