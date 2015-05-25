Kocasından şiddet gören kadından sosyal medyada yardım çağrısı: Ölmek istemiyorum

İzmir’de yaşayan ve eşinden sistematik olarak şiddet gören Ayşegül Özarslan sosyal medya sitelerinde yaşam çağrısında bulundu. Ayşegül Özarslan ayrılmak üzere olduğu eşi Erkan Uzun’un arabasına 5 el ateş ettiğini, bunun kamera görüntülerinde oldukça belirgin olmasına rağmen denetimli serbest kaldığını belirtti.

Özarslan sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter’dan yaşadıklarını şöyle anlattı: “Eski eşimden olan çocuklarımı dövüyordu, kafalarına sıkarım diye tehdit ediyordu. Çocuklarımı dövdürtüyordu. Ben bunları ispat edemiyorum. Salı günü arabama 5 el ateş ettikten sonra 3 gün kaçtı, bu sabah ifadeye geldi. Kamera görüntülerinde çok belirgin olmasına rağmen inkar etti ve hakim denetimli serbest bıraktı.”

Sultan Eylem Keleş'in Demokrat Haber'de yayımlanan haberine göre, eşi Erkan U. tarafından ailesinin ve kendisinin tehdit edildiği şeklinde ifade veren Ayşegül Özarslan, şu an bir korunma evine yerleştirildi. Ancak orada kendini hapsolmuş gibi hissettiğini söyleyen Çzarslan bu durumun eşini daha da cesaretlendirdiğini vurguladı.

Twitter ve Facebook’dan “Ölmek istemiyoruz, lütfen bize yardım edin” mesajını paylaşan Ayşegül Özarslan yetkililerden destek bekliyor.