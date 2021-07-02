Kocası tarafından yakılan Rukiye Ay: Beni bu duruma getiren Ali Ay, duruşmadaki sakin tavrından iyi hal indirimi aldı

Konya'da, sabah kahvaltı için uyandıran eşi 23 yaşındaki Rukiye Ay ve 1 buçuk yaşındaki kızı Eylül Ay'ı üzerilerine kaynar su dökerek, haşladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali Ay’a, mahkeme, 29 Haziran’da görülen karar duruşmasında verdiği 4 buçuk yıl hapis cezasını, duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak, 3 yıl 9 aya indirmişti. Rukiye Ay, bugün sosyal medya hesabından, yanıklarını gösteren fotoğrafı da paylaşarak “Beni bu duruma getiren Ali Ay duruşmadaki sakin tavrından iyi hal indirimi aldı” dedi.

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Konya Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi’nde oturan ve 6 yıl önce evlenen Ali Ay ile Rukiye Ay çifti arasında bir süre sonra şiddet başladı. Rukiye Ay, 2019 yılının şubat ayında evi terk edip, ailesinin yanına yerleşti. Yaklaşık 8 ay ayrı yaşayan çift, çocukları dünyaya geleceği için, yeniden birlikte yaşamaya karar verdi. Rukiye Ay, iddiaya göre, olay günü olan 9 Ocak'ta eşini kahvaltı yapması için uyandırmak istedi.

Bunun üzerine Ali Ay, çaydanlıktaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü. Sıcak su, bu sırada eşinin yanında olan kızları minik Eylül'ün üzerine de geldi. Komşuların çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Rukiye Ay ile kızı Eylül tedavi altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye Ay'ın avukatı, pazartesi günü, olayın ardından gözaltına alınan Ali Ay'in adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Ali Ay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılık tarafından hazırlanan, sıcak suyun 'silah' olarak değerlendirilmesi istenilen iddianamede Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ay'ın ayrıca eşini tehdit ettiği için 2 yıldan 5 yıla kadar da hapsi istendi.

29 Haziran’da yapılan karar duruşmasında , mahkeme heyeti, Ali Ay'a 'silahla canavarca hisle eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ay'ın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurup cezasını 3 yıl 9 aya indirdi, kızı Eylül'e karşı 'taksirle yaralama' suçundan da bin 500 lira ceza verdi. Ay, tehdit suçlamasından ise beraat etti.

“Olan çocuğuma olacak, annesiz kalacak”

Karardan sonra açıklama yapan Rukiye Ay, "Kadının canının ne kadar ucuz olduğunu anladım ben bu kararla. Ben hala o izleri taşıyorum vücudumda. Çocuğum hala psikolojisini düzeltemedi. Bu kadar az olmamalıydı. Zaten 5,5 aydır yatıyordu. Belki bir dilekçeyle tahliye olacak. Çocuğunu görmek isteyecek. Ben hala can güvenliğimin olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar kısa süre cezaevinde kalması ona cesaret verecektir. Bana daha önce de dedi. 'Yapacağımı yaparım, alacağım 5 sene 3 sene, yatarım' demişti. Ama 5 sene bile alamadı. Yarım kalan işini muhtemelen tamamlayacak. Olan benim çocuğuma olacak, annesiz kalacak. Bu kararlar birçok erkeğe de cesaret veriyor. Bu karara itiraz edeceğim" dedi.

Karara tepki gösteren Rukiye Ay, bugün Twitter’da, fotoğrafını da paylaşarak "Beni bu duruma getiren Ali Ay duruşmada ki sakin tavrından iyi hal indirimi aldı" dedi.