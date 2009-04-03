Kocası iki evli çıktı!

Mersinli Münevver Östünbostancı, Lefkoşa'da tanışıp evlendiği Hasan Yıldız'ın, dört ay sonra iki evli olduğunu öğrenince şaşkına döndü.



Lefkoşa'da bir markette işçi olarak çalışan Münevver Östünbostancı (33), rehberlik yapan KKTC uyruklu Hasan Yıldız (32) ile tanıştı. Östünbostancı ve Yıldız arasındaki arkadaşlık sevgiye dönüşünce, çift evlenme kararı aldı. 4 Ekim 2008'de Lefkoşa'da Türkiye'nin KKTC Büyükelçiliği'nde nikah törenleri yapıldı. 29 Aralık 2008'de annesini ziyaret etmek üzere Mersin'e gelen Östünbostancı, 14 Ocak 2009'da KKTC'ye döndü.



Gazimagosa'da yapılan kimlik kontrolünde, markette çalıştığını söylemesi üzerine çalışma izniyle ilgili vizesi sorulunca, KKTC uyruklu Yıldız ile evli olduğunu, vizeye gerek olmadığını bildirdi. Bunun üzerine kayıtları inceleyen KKTC'li yetkililer, Östünbostancı'nın eşi olarak bildirdiği Hasan Yıldız'ın 14 Nisan 2004'de Bulgaristan uyruklu Sevcan İsmail, boşanma olmadan 14 Eylül 2004'de de Moldova uyruklu Maria Coslavalina ile evlendiğinin gözüktüğünü söyleyerek, ülkeye girişine izin vermedi. Neye uğradığını şaşıran Östünbostancı, Türkiye'ye dönerek Mersin'deki annesinin yanına yerleşti.



Yaşadığı şoku üstünden atamayan Östünbostancı, Mersin Valiliği, Dışişleri Bakanlığı, KKTC Mersin Konsolosluğu ve KKTC'deki diğer yetkililere dilekçelerle başvurarak, yaşadığı soruna çözüm bulunmasını istedi.



Evlendiği kişinin ilk evliliğini sona erdirmeden ikincisini, kendisi ile evlenirken de üçüncüsünü nasıl yaptığına da anlam veremediğini bildiren Östünbostancı, “Konsoloslukta resmi evlilik yaptık. KKTC makamları evlilikle ilgili biz evlenirken araştırma yapmadılar mı? Madem ki, Hasan Yıldız evliydi, buna neden izin verdiler? Mersin Barosu'na da başvurup, hukuki yardım istedim. Buradan hukuksal destek aldım. Bana tayin edilen avukatım ilgili yerlere başvurarak suç duyurusunda bulundu. Eşimin boşanmadan 4 ay sonra ikinci evlilik yapması da mümkün değil. Eşim, şu an bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu için ona da soramıyorum. İlgili yerlerin bu araştırmayı yapıp, sonuçlandırmasını istiyorum'' dedi.



Öte yandan, KKTC'nin Mersin Konsolosluğu yetkilileri kendilerine yapılan başvurunun değerlendirildiğini bildirdi.

