Kocaoğlu: Kendim gibi güvendiğim bir adam gelsin diye çalışıyorum

Elif DEMİRCİ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, yerel seçimde yeniden aday olmayacağını söyledikten sonra köylere veda turuna çıktı. Bergama\'da Ahmetbeyler ile Paşaköy\'e giden Kocaoğlu, \"Hakkınızı helal edin\" derken bir iddiayı da ortaya koydu. Kocaoğlu, \"Aday adayı olsam yüzde 99 gösterilecek bir durumdayken, aday olduktan sonra sizlerin de desteği ile seçilme olasılığım yüzde 99; göstergeler öyle. Ama zirvedeyken bırakabiliyor musun? Yerine düzgün bir adamın gelmesi için çalışabiliyor musun? Emaneti sağlam ellere teslim edebiliyor musun? Bu, en az 5 yıl daha belediye başkanlığı yapmak kadar önemli. Kendim gibi güvendiğim bir adam gelsin diye çalışıyorum\" dedi.

6 yaşında tütün tarlasında taş toplayan, 27 yaşına kadar tarlada çalışan Aziz Kocaoğlu, 56 yaşında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde en büyük desteği kırsal kalkınmaya verdi. 15 yıllık görev süresinin sonunda yeniden aday olmayacağını açıklayınca köylerde veda turuna çıktı. Köylü kadınlar sepet içinde meyve ikram ederken \"Bunlar senin dağıttığın fidanların meyvesi\" dedi. Köy çocukları yanına gelip \"Aziz Amca, bu senin verdiğin koyun bu da onun kuzusu\" dedi. Köylünün \'Koca Başkan\'ı, verdiği sözleri tutmanın gururuyla köylüye \"Hakkınızı helal edin\" derken köylü \"Yerini yine bir Atatürk evladına bırak\" sözleriyle seslendi. Kocaoğlu\'nun burada sarf ettiği sözler, yerel seçimde sessiz kalmayacağını, aday belirleme sürecinde aktif rol alacağını sadece Büyükşehir Belediyesi\'ne değil 30 ilçenin tamamında adaylara yön vereceğini gözler önüne serdi. Kocaoğlu, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu:

\'KENDİM GİBİ GÜVENDİĞİM BİR ADAM GELSİN DİYE ÇALIŞIYORUM\'

\"Aday adayı olsam yüzde 99 gösterilecek bir durumdayken, aday olduktan sonra sizlerin de desteği ile seçilme olasılığım yüzde 99 iken çünkü göstergeler öyle. Buradayken zirvedeyken bırakabiliyor musun? Yerine düzgün bir adamın gelmesi için çalışabiliyor musun? Emaneti sağlam ellere teslim edebiliyor musun? Bu, en az 5 yıl daha belediye başkanlığı yapmak kadar önemli. Biz de bunu bu şekilde yapmak istedik. Yoksa projeler hazır, her şey hazır. Gelen arkadaşın yapacağı iş belli, parayı nereden alacağı belli, nereye vereceği belli. Ben ticaretten geldim. Çok kefil oldum. Çok insan da bana kefil oldu. Güvenmediğim adama kefil olmam. Güvenmediğim adam için oy istemem peşinden gitmem. Kendim gibi güvendiğim bir adamın gelmesi için çalışıyorum. Sadece Büyükşehir Belediyesi\'ne değil diğer 30 ilçeye de. Biz, görevi sağlam ellere teslim edeceğiz. Görevi yapmak kadar onu sağlam ellere teslim etmek de önemli. Sonra onun doğru düzgün gidip gitmediğini kontrol edeceğiz. Ondan endişeniz olmasın.\"

\'EN BÜYÜK HAYALİM...\'

2004 yılında görev geldiğinde köylerde muhtarlarla toplandığında taleplerin yağmur gibi geldiğini ancak son yıllarda taleplerin tek tük iletildiğini belirten Kocaoğlu, \"İlk yıllarda talepler karşısında eziliyordum ama artık o kadar az geliyor ki sorunları çözdük\" dedi. Kocaoğlu, geçimini besicilikten sağlayan köylüye en büyük hayalinin bir mera kurmak olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\'HOLLANDA\'DAKİ GİBİ DÖNÜŞÜMLÜ HAYVAN OTLATILACAK MERAYI KURAMADIM\'

\"Hayal ettiğim bir sürü işi yaptım. Bir büyük bir merayı ıslah edip, ekip- dikip, sulama şebekesini kurup, orayı bugün Hollanda\'da olduğu gibi dönüşümlü olarak hayvan otlatacak bir şekle sokmayı hayal ediyordum, başaramadım. Biz bir örnek yapsaydık bizden sonrakiler ilerletirlerdi. 365 gün burada hayvan otlat. Hayvanın sütü de kaliteli olur. İyi tarım denilen şey de bu zaten. Dışarıya muhtaç olmadan besicilik yapmak lazım. Arazine hayvanı besleyecek mısır, yem, arpa, yulaf dikeceksin. Beslenmeye verdiğin para yüzde 25\'i geçerse, yemi dışardan aldığında sütçünün para kazanması mümkün değil. Meraları sahiplenmezsek satılıyor. Bu da hayvancılığı bitiriyor.\"

MEHMET GÖNENÇ\'E ÖVGÜ

Bergama\'nın çarşısında çınar altında yaklaşık 500 kişiyle bir araya gelen Kocaoğlu\'nun yanında CHP Dikili İlçe Başkanlığı\'ndan istifa ederek Dikili Belediye Başkan aday adayı olan İsmail Hakkı Şener, Dikili Belediye Başkanlığı\'na talip olan Dikili Belediye Meclis Üyesi Gazi Akıncı, Bergama Belediye Başkan aday adayı olan Salih Özçiftçi de yer aldı. Kocaoğlu, aynı göreve yeniden talip olmayan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç\'i överek, \"Yeri bende çok farklı. Doğaya, çevreye, tarihe saygısı ve onların ayağa kalkması için çaba göstermesi her bakımdan çok önemli. Mehmet başkan çok özel bir insan. Ben de Bergama\'yı bırakmasını istemem bana kalsa Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını isterim\" dedi.

ÇINAR ALTINDA RANDEVU VERDİ

Kocaoğlu, partisinin aday belirleme sürecinde aktif rol alacağını bir kez daha vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

\"İzmir\'i, dinamiklerini, insanını, derdini, tasasını iyi bilirim. Bu birikimi İzmir\'in yerel yönetimlerini sağlıklı insanlara teslim etmek için çaba gösteriyorum. Önümdeki 4-5 ayı bu amaç için geçireceğim. Kefil olacağım bir adam gelirse bu çınarın altında gelip \'Bu adama kefilim\' derim, kefil olmayacağım bir adam gelirse bu çınarın altına gelmem.\"



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