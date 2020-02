Kocaoğlu: 'İzmir kokuyor' diye propaganda yap, 31 Mart akşamı cevabı gör

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın \'İzmir Körfezi kokuyor\' açıklamasına, \"Bu algı yönetimidir. \'İzmir kokuyor\' diye propaganda yap, 31 Mart akşamı cevabı gör\" sözleri ile karşılık verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 7\'nci birleşiminde ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2019 Mali Yılı Performans Programı ve 2019 mali yılı gelir-gider bütçesi görüşüldü. Buna göre öngörülen gider bütçesi 1 milyar 77 milyon 820 bin TL olarak, gelir bütçesi ise 853 milyon 283 bin TL olarak belirlendi. Bütçe görüşmesinde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Kökoğuz, gelecek yıla ait olan bütçeyi incelediklerinde, bütçenin 224 milyon TL açık vereceğini söyledi. Bu nedenle kurumun borçlanacağını ileri süren Kökoğuz, \"ESHOT Genel Müdürlüğü geçen yılki performans programında bazı vaatler vardı. 400 elektrikli otobüs alım gerçekleştireceğinizi söylemiştiniz. 2018 yılı bitmek üzere ama bu sözünüzün yerine getirilmemiş olması bir plansızlık ve programsızlık örneği değil midir\" dedi. ESHOT otobüslerinin yoğun şekilde yolcu taşıdığını ve yolcuların üst üste seyahat etmek zorunda kaldığını ileri süren Kökoğuz, \"Otobüslerdeki doluluk oranları ile Çin, Hindistan, Pakistan’ı andırıyoruz. Klimasız veya kliması çalışmayan otobüslerle, İzmirliler sıcak havalarda perişan olmaktadır. Kayseri pastırması gibi asılı bir şekilde 1 saat yolculuk yapan vatandaşlarımızda güç ve takat kalmamaktadır. Bu görüntü İzmir’e hiç yakışmamaktadır. İzmirli vatandaşlarımıza çifte standart uygulamaktadır. Gecekondu, varoş semtlerimize en kötü, eski ve az sayıda otobüsler veriliyor. İzmirliler cefa çekmeye devam etmektedir\" diye konuştu.

\'ORTAK OLDUKLARININ FARKINDA DEĞİLLER\'

CHP’li meclis üyesi Hatice Tatlı da, oturumda söz alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM\'deki grup toplantısında İzmir Körfezi’nin koktuğuna yönelik sözleri ile İZBAN çıkışını ve İzmir’e suyu AK Parti’nin getirdiği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, \"Erdoğan İzmir’e suyu kendilerinin getirdiğini, İZBAN’ı kendilerinin yaptığını söyledi. Sanırım yanlış bilgiler aktarılıyor ya da İZBAN’a yüzde 50 ortak olduğunun farkında değil\" dedi. Tatlı’nın ardından AK Parti\'li Kökoğuz, \"Cumhurbaşkanı burada yok. Bize söz hakkı doğuyor. Su problemi derken Gördes Barajı\'ndan bahsediyor. İzmir’in 50 yıllık su sorunu çözülmüştür\" diye konuştu.

MECLİS’TE ESHOT TARTIŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yapılan eleştirileri dinledikten sonra açıklama yaptı. Yolcuların otobüste üst üste bindiği yönündeki eleştirilere, \"ESHOT toplu ulaşımın yüzde 55-56 gibi yükünü çekmektedir. Otobüslerin çok fazla yolcu taşıdığını söylediniz ve farklı ülkeleri örnek gösterdiniz. Başka ülkelere gitmenize gerek yok. İstanbul’a gidersiniz, kıyaslama yaparsınız. Metrobüs denilen sıra dışı işte bile insanlar pestil gibi seyahat etmekte\" dedi. Daha sonra ulaşım alanında yapılan çalışmalara değinen Kocaoğlu, belediyenin ulaşımdaki zararını 10 kat azalttığını söyledi. 4 milyonluk kentte günde 700 bin kişinin raylı sistemle taşındığını aktaran Aziz Kocaoğlu, şunları söyledi:

“İzmir, İstanbul’a değil Ankara’yla kıyaslanacak bir kenttir. İstanbul’la da kıyasladığımızı düşündüğümüzde İzmir’de şu an faal olarak 179 kilometre raylı sistem çalışmaktadır. 2 milyar 300 milyon TL yatırım yaptık. Ben hayatımdan memnunum. Giderek raylı sistem de aratacaktır. Arıtmak durumundadır. Tramvay konusunda da karşı çıkmalar oldu. Bugün memnuniyet seviyesini ölçtürebilirsiniz.\"

\'BUGÜN ONAY GELSE BU FAİZLE BORÇLANIP BU METROYU YAPMAM\'

Buca Metrosu için 2017 yılının Aralık ayında Kalkınma Bakanlığı’na projeyi götürdüklerini hatırlatan Aziz Kocaoğlu, Alt Yapılar Genel Müdürlüğü’nün projeyi incelediğini ve daha sonra bunu Kalkınma Bakanlığı’na gönderdiğini kaydetti. O dönem metro için oldukça uygun bir kredi de bulduklarını fakat bakanlığa giden projeye hala onay çıkmadığını söyleyen Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Biz kimseyi uyutmadık, hiçbir konuyu da unutturmaya çalışmadık. Bugün Cumhurbaşkanlığı’nın ilgili üst kurumunda Buca Metrosu onay beklemektedir. Buca Metrosu’nun Karabağlar’a uzanması söz konusu değildir. Bu böyle gönlünün istediği yere gitmez. Uzundere’den Bayraklı’ya kadar başka bir metro hattı ulaşım planında belirlenmiştir. Bugün acil olan Buca’dır. Bugün onay gelse bu faizle borçlanıp bu metroyu yapmam. Türkiye ekonomisinin normal bandına çekilmesini beklemek zorundayım. O zaman onay gelseydi yapılırdı. Bu işlere böyle bakın. Bana pas vermeyin. Siz iktidar partisinin meclis üyeleri olarak İzmir’e hizmet etmek istiyorsanız, bizim onaylarımızın çıkması için çaba göstermeniz gerekir.\"

\'İZMİR KOKUYOR\' POLEMİĞİ YAŞANDI

Başkan Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda ‘İzmir Körfez’i kokuyor’ sözlerini de hatırlatarak, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu üçüncü söylemesi. Bizim devlete, devlet başkanına saygımız vardır. Devlet varsa millet var diyen, inanan insanlarız. Fakat şunların bilinmesi gerekiyor; İZBAN’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çekerler hariç harcadığı para 450 milyon dolardır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 136 kilometrelik Selçuk-Aliağa arasındaki hatta kaç para yatırım yaptığını açıklasın. Onlar AK Parti’nin iktidar olduğu 2002 yılından bu tarafa, ben de başkan olduğum 2004 yılından bu yana yaptığım harcamayı çıkartayım. Kimin ne kadar para harcadığını kamuoyuna açıklarız. Şeffaflık işte budur. Kent kokuyor demesi. Kim niye o bilgiyi verir? Kentin neresi kokar? Partili cumhurbaşkanı olabilir ama benim de cumhurbaşkanım, devlet başkanımdır. İzmir kokmuyor. Herkes kendine baksın. Kurbağalı Dere 1963 senesinde liseyi okumaya gittiğimde kokuyordu, hala kokuyor. İzmir de kokuyordu. Büyük Kanal yapıldı, emeği geçen herkesten Allah razı olsun, şimdi kokmuyor. Körfez kokmuyor kardeşim. Biyolojik çürümeden dolayı koku her zaman çıkar. Bu algı yönetimidir. İzmir kokmuyor. ‘İzmir kokuyor’ diye propaganda yap, 31 Mart akşamı cevabı gör” dedi.

BAŞKAN KOCAOĞLU’NDAN GÖRDES AÇIKLAMASI

Kocaoğlu, AK Parti tarafından yapılan ‘İzmir’e suyu biz getirdik’ açıklamasına da Gördes Barajı üzerinden yanıt verdi. Barajın su tutmadığını, barajın en fazla yüzde 12 civarında su alabildiğini, fazlasını aldığında suyun kaybolduğunu belirten Kocaoğlu, şunları söyledi:

\"Devlet Su İşleri (DSİ) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi protokol yaptı. Protokol çerçevesinde İzmir’in suyu, Gördes’ten karşılanacaktı. 2010 yılında 27 milyon metreküp su alındı. Sonra barajın delik olduğu anlaşıldı. Baraj, belirli bir kısmına kadar membranla kaplandı. Tekrar doldurulmaya başlanmıştır. O zamandan bu tarafa hiçbir zaman Gördes’te toplanan su seviyesi yüzde 12’yi geçmemiştir. Bunu geçtiği an su kaybolmakta. Gördes barajının tekrar yapılması gerekmekte. DSİ bize ‘su aldın 30 yıl ödemesi var’ dedi. Biz ‘Su almıyoruz’ dedik. Ama anlaşmazlık çıkarmayalım diye, 2016-2017 ve 2018 yılında 27 milyon TL parayı ödedik. 8 senede 27 milyon metreküp su aldık. Su verilemediği için Belkavhe’ye yaptığımız arıtmayı deneyemedik. Müteahhitten işi teslim alamadık. Şu anda da bize su verilememektedir. Pompalarda, yollardaki eksiklikler giderilse bile yine suyu veremeyecekler. Ama biz parayı veriyoruz. Bu şekilde İzmir’e su getirdik. Cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriliyor. Hakikat budur.\"

Konuşmaların ardından oylama yapıldı. CHP ve MHP’li meclis üyeleri, bütçeye kabul oyu verdi. AK Parti\'li üyeler ise ret oyu kullandı.

FOTOĞRAFLI