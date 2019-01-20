Kocaoğlu: 3,5 ayda öğrendiğimi 70 yılda öğrenemediğimin farkına vardım- (Tekrar)

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aynı göreve yeniden aday adayı olduğunu açıkladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, \"71 yaşındayım, 3,5 ayda öğrendiğimi 70 senede öğrenmediğimin farkına varmış durumdayım. Çok şey öğrendim\" dedi. Kocaoğlu, \"Partimin en fazla oy aldığı ilinde Büyükşehir\'i belki alabiliriz ama ilçelerde büyük sıkıntı yaşayacağımız atmosferini gördüğümüz için aday adayı olma kararı aldım\" diye konuştu. Kocaoğlu, milletvekillerinin belediye başkan adayı gösterilmesine karşı olduğunu ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 1 Ekim\'e yeniden aday olmayacağını açıkladıktan sonra geçen hafta aynı göreve talip olmasıyla parti içindeki dengeleri değiştirdi. Kocaoğlu, Tarihi Asansör Restoran\'da yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kocaoğlu, \"Süreci sorumlulukla izliyorum. Bir müddet sahada veda ziyaretlerine başlamıştım, sonra onu da durdurmanın uygun olduğunu düşündüm, beyanat vermemeye başladım. Aday belli olduktan sonra onunla beraber yürürüz, değerlendiririz diye düşünmüştüm. Benim hiçbir zaman kişilerle ilişkim olmadı. Kişilere yönelik iş yapmadım. Kişilerle uğraşmadım. Böyle bir lüksüm, böyle bir kişiliğim yok. Bir de şöyle bir söz var; \'Aziz Kocaoğlu 2014\'te aday yapılmayacaktı, ama operasyondan sonra mağduriyet söz konusuydu, onun için aday yapıldı\' diye bir söylenti kabartılarak devam ediyor\" dedi.

\'GENEL BAŞKANLIK GİBİ BİR KONUYU AKLIMDAN GEÇİRMEDİM\'

Bir köşe yazarının kendisi hakkında CHP Genel Başkanlığı düşündüğüne dair yazı yazdığını anımsatan Kocaoğlu, genel siyaset düşünmediğini ifade ederek şöyle konuştu:

\"İzmir\'de belediye başkanlığı yaptım. Bütün felsefelerin, inançların, deneyimlerin özünde kendini bilmek, haddini bilmek vardır. Benim hiçbir zaman kişiliğim el vermediği, kişiliğim yatkın olmadığı için milletvekilli olmaya ya da boyumdan büyük genel başkanlık gibi bir konuyu aklımdan geçirmedim. Atadan gelen yerel yöneticilik fırsatı verilirse kentime, beldeme hizmet etmek için görev yaptım. 15 yılın sonucunda aday olmamaya, bayrağı başka bir arkadaşın alıp ileriye götürmesine inandığım için 1 Ekim\'de karar verdim. 6 ay önce partim pozisyon alsın, İzmirli değerlendirsin diye kararını açıkladım. 71 yaşını sürüyorum, 3 buçuk ayda öğrendiğimi 70 senede öğrenmediğimin farkında varmış durumdayım. Çok şey öğrendim.\"

\'BAŞARISIZLIK OLURSA BUNUN FATURASINI BANA YIKACAKLAR\'

31 Mart öncesi yeniden aday adayı olma kararının gerekçelerini açıklayan Kocaoğlu, şunları söyledi:

\"Babamın bir sözü kulağıma küpedir. Siyasete girmek senin elinde, ama çıkmak senin elinde değil. Siyasete girmek kolay ama onun yüklediği sorumluluktan sonra çıkmak maalesef kolay değil. Benim İzmir\'e karşı borcum var. 15 sene İzmir\'de büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. 3 dönem üst üste seçim kazanmış belediye başkanı olma onurunu İzmirliler bana yaşattı. Ben bu kentte yaşıyorum, ailem bu kentte yaşıyor. Benim bu kente borcum var, onu yerine getirdim. Bu kadar problem yaşanmasaydı, biz aday olmayacağımızı açıklamıştık, devam edecektik. Ama İzmirliye olan sorumluluğum birinci nedendir. Bundan dolayı tekrar aday adayı olma kararını vermek zorunda kaldım. İkincisi ise partime olan sorumluluğumdan dolayı. Partimin en fazla oy aldığı ilinde Büyükşehir\'i belki alabiliriz, ama ilçelerde büyük sıkıntı yaşayacağımız atmosferini gördüğümüz için aday adayı olma kararı aldım. En önemlisi de ben bu kentte yaşayacağım, her şeyim bu kentte. Bu kentte herhangi bir başarısızlık olursa bunun faturası bana çıkacaktır. \'Sen 5 yıl daha aday olsaydın, böyle olmayacaktı\' ya da \'Sen taşın altına elini koysaydın, böyle olmayacaktı\' diyecekler. Bu kenti bugünkü halimle yaşayamayacağımı hissettim. Bu söylemin ağırlığı altında ezileceğimi hissettim. 71 yaşından sonra bu kenti terk etmek gibi bir niyetim olmadığına göre elimi, taşın altına koymam gerektiğini düşündüm. Bütün mesele budur. Hiçbir kişiyle, kurumla, kuruluşla uzaktan yakından alakam yoktur.\"

\'ZORUNLU OLDUĞU İÇİN ADAY ADAYI OLMAK DURUMUNDA KALDIM\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında sevgi saygı bağı olduğunu söyleyen Kocaoğlu, aday adayı olmaya zorunlu kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

\"Aday adayları kendilerini genel başkana, MYK\'ya, PM\'ye teslim eder, takdir onlarındır. CHP\'nin ilgili kurumlarıdır. Biz fedakarlık yapmak gerektiğini duyduğumuz için bu adaylığa talip olduk. Görev yapma, sorumluluk bilinciyle talip olduk. \'Bağımsız aday, başka partiden aday olacak\' söylemleri tamamen laf-ı güzaftır. Hiçbir yerden aday olmayız. Kendimiz adaymışız gibi her türlü özveriyle çalışacağımızı buradan duyurmak istiyorum. İsimler üzerinde durmuyoruz. Zorunlu olduğu için aday adayı olmak durumunda kaldım ve kendimi ilgili kurumlara teslim ettim. Parti için olumsuz bir durum görmeseydim 1 Ekim\'deki kararımda duracaktım ve aday olmayacaktım.\"

\'PARTİNİN SİYASET PROJE MUTFAĞI YOKTUR\'

\"CHP\'de partinin mutfağı yok\' yönündeki eleştirisinin arkasında duran Kocaoğlu, \"Pişmanlığım yok, partinin mutfağı olmadığını siyaset üretmediğini söyledim, bugün de söyledim. Bu çalışma yapılsaydı, ben burada adaylık çalışması yapmazdım. Partinin siyaset proje mutfağı yoktur. Ben bu konuyu televizyonda konuşmadan önce mutfak konusunu defalarca konuştum. Bunu yapmamız gerekiyor dedim. Kişilerle ilgim yok. Gidişatın verdiği sorumlulukla aday adayı olmaya karar verdim\" dedi.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme hakkında da bilgi veren Aziz Kocaoğlu, onunla görüşmesi sırasında aday adaylığı kararı aldığını öne sürerek, \"Genel başkan ile konuşurken bu kararı vermek durumunda kaldım. \'Ben de o zaman müsaade ederseniz aday adayı olmak istiyorum\' dedim. Orada karar aldım. Bu iş satranç gibidir, siz bir hamle yaparsınız, karşınızdaki bir hamle yapar, siz bir şey söylersiniz, karşınızdaki bir şey söyler. En sonunda gücünüz olmadığı için kendinizi ortaya atarsınız. Görüşmelerimiz gayet iyi geçti. \'Büyükşehir belediye başkanı adaylığı konusunda beni de değerlendirin\' dedim. geldim, müracaat ettim\" dedi.

\'EĞER BELEDİYE BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNÜYORSA NEDEN VEKİL OLDU\'

CHP\'li bazı milletvekillerinin belediye başkan aday adaylığı için isimlerinin geçmesini de değerlendiren Aziz Kocaoğlu, \"15 yıldır belediye başkanıyım, bütün belediye başkanlarımızı tanıyorum, kentin bütün dinamiklerini biliyorum. Milletvekillinin olmasına kökten karşıyım. Niye karşıyım? 6 ay önce seçim oldu, eğer belediye başkanlığını düşünüyorsan, niye milletvekili oldun? \'Vekilliği cebime koyayım, Ankara\'ya gideyim, sonra ayarlayabilirsem belediye başkanlığına geleyim\'. Milletvekilliği belediye başkanlığına basamak mıdır ? İzmir, parti ve bu kentte onurumla yaşamak gibi 3 gerekçem var. İzmir\'in, partinin geleceği, benim bu kentte huzur içinde yaşamam. Beni bu sürece iten 3 tane faktör var. Bu faktörler üzerinde yoğunlaşırsınız, her şey çözülür.\"

\'HERKES MİLLETVEKİLLİĞİ YAPABİLİR AMA HERKES BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPAMAZ\'

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer\'in adaylığına karşı çıktığı iddialarını da yanıtlayan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Öyle bir şey söz konusu değil. Tuncay Özkan İzmir milletvekili, partinin genel başkan yardımcısıdır. Tunç Soyer ile de 10 yıldır Seferihisar Belediye Başkanı olarak çalışıyoruz. Kişilerle işim olmadı, olmaz da. Gerekçelerimi söyledim, benim bu kentte onurumla yaşamak isteğimdir. Yerel seçimler, genel seçimlerden farklıdır. Yerel seçimlerin sürükleyicisi belediye başkanları ve meclis üyeleridir. Bunu hiç kimsenin aklından çıkarmaması gerekir. Milletvekili belirler gibi belediye başkanı belirlenmez. Herkes milletvekilliği yapabilir, ama herkes belediye başkanlığı yapamaz. Belediye başkanlığı icra makamıdır. Çok farklı özellikler ister. \'Benden başkası belediye başkanlığı yapamaz\' diye bir iddiam yok. Böyle bir düşüncem olsaydı 1 Ekim\'de böyle bir açıklama yapmazdım. Benim bu kentte tüm ailemle beraber yaşayacak olmam, gönül rahatlığıyla dolaşmam için bu kararı aldım. Sorulan her soruya 15 senedir nasıl cevap verdiysem, emekli bir vatandaş, eski bir başkan olarak bu sorulara cevap verebilmek için aday adayı olduğumu söylüyorum. Bu gayet açık. Yeteneği olan herkes belediye başkanlığını yapabilir, okulu yoktur. Herkesi milletvekili yapabilirsiniz, ama herkesi belediye başkanı yapamazsınız.\"

\'NİHAT BEY İKİ AYDIR SAHADA, BİZİM ADAYIMIZ ORTADA YOK\'

AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci\'nin seçim bölgesinde çalışmalara başladığını, ancak CHP\'nin adaylarının henüz belirlenmediğini söyleyen Aziz Kocaoğlu, \"2014\'e göre geç kaldı, kalmadı gibi bir konu gündeme getiriliyor. Geç kalıp kalmamak tarih olarak değerlendirilecek bir şey değil. 2014\'ü hatırlarsanız, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Binali Yıldırım\'ın elini kaldırdıktan 10 dakika sonra adaylık dosyamı vermiştim. Sürece birlikte başlamak üzere adım atmıştım. Biz 1 Ekim\'de aday olmama tarihimizi açıkladık. Bir ay sonra 27 Kasım\'da Nihat Zeybekci\'nin adaylığı kesinleşti. 2 aydır Nihat Bey sahada, ama bizde daha ilçe ve büyükşehir adayları belli değil, bu dezavantaj. Rakibin durumuna göre adayı saptamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Geç veya erken meselesinin buna göre değerlendirilmesi gerekiyor\" diye konuştu.

TRAMVAY ÇİĞLİ\'YE KADAR UZATILACAK

Konut ihtiyacı dengelendiğinde İzmir\'in çarpık yapılardan kurtulacağını ifade ede Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, raylı sistem yatırımlarına dair de şu bilgileri paylaştı:

\"Hepinizin bildiği gibi raylı sistem yatırımlarında İzmir çok büyük bir sıçrama yaptı. 70 bin kişi günlük taşımadan bugün İZBAN ile metro ile tramvay ile günde ortalama 800 bin civarında yurttaşımızı taşıyoruz. Bu da toplam taşıdığımız yolcunun yüzde 40\'ına tekabül ediyor, bir aylık İZBAN grevi de olmasına rağmen. Narlıdere metrosu bittiğinde bu oran daha da artacaktır. Hedef taşıdığımız yolcu sayısının yüzde 50\'nin üzerine çıkması. Daha da önemlisi seyahat edilen kilometrenin büyük çoğunluğunun raylı sistemle gerçekleştirilmiş olması. Vapurlarımızda yine 16 milyon çıtasını geçtik. Yeni iskelelerimizi açıyoruz. Aliağa\'dan Bergama\'ya uzanacak İZBAN konusunda TCDD ile mutabıkız. Biz de bize düşen alt geçit istasyon ihalelerine hemen çıkacağız. Buca metrosu şu anda bakanlıkta onay bekliyor. Buca metrosunun onayı geldikten sonra da önümüzdeki sene onun da çalışmalarına başlanacak. Dünyadaki finans yapısı bu süreçleri uzatabilir, kısaltabilir. Ona göre hareket edeceğiz. Ayrıca Karşıyaka\'dan Çiğli\'ye tramvayı uzatmayı planlıyoruz. Katip Çelebi Üniversitesi kampüsüne kadar uzatmayı hedefliyoruz. Projeleri hazırlandı, bakanlıklardan onay geldiğinde çalışmalara başlayacağız.\"

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