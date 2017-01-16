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Yaşam

"Kocama karşı alerjim var, aynı filmi farklı odalardan seyredip mesajla konuşuyoruz"

'Mast Hücre Aktivasyon Sendromu' hastalığına sahip Johanna Watkins'in hayatı kâbusa döndü

16 Ocak 2017 20:18

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki Johanna Watkins kocası Scott Watkins'i öpemiyor hatta onunla aynı odada bile bulunamıyor. Johanna Watkins 'Mast Hücre Aktivasyon Sendromu' diye bilinen ve kocasının kokusu dahil birçok şeye alerjik olmasına yol açan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip.

ABD'de kocasına bile alerjisi olan 29 yaşındaki Johanna Watkins, hastalığının zorluklarını anlattı. Genç kadın kocasıyla ‘birlikte' film izlerken bile ayrı odalarda bulunduklarını ve film hakkında telefon üzerinden sohbet ettiklerini söyledi. Watkins "Scott ve ben birlikte bir şov izlemeye çalışıyoruz. Fakat ona alerjim olduğu için aynı odada bulunamıyoruz. O üç kat aşağıda dizüstü bilgisayarını açıyor, ben de kendi odamda. Aynı anda izliyoruz ve o sırada izlediğimiz şey hakkında mesajlaşıyoruz" dedi.

Mast hücre aktivasyon sendromu adlı bağışıklık sistemi hastalığının ağır bir vakasından muzdarip olan Watkins'in mast hücreleri onu dışarıdan gelen tehditlere karşı korumaları gerekirken mutasyon geçirerek bunun yerine onun vücuduna saldırıyor. Watkins, Minnesota'daki evlerinin çatı katında tek başına, kapalı pencere ve kapıların yanı sıra hava filtreleriyle yaşıyor.

Scott alt katta olmasına rağmen çift Skype üzerinden iletişim kuruyor

‘Artık kocama da reaksiyon gösteriyordum'


2013'te eşi Scott'la evlenmeden önce durumunun böylesine ağırlaşacağını bilmediklerini söyleyen Watkins eskiden öğretmenlik yapıyor, kocasıyla birlikte doğa gezilerine çıkıyordu.

Kocası Scott, "Henüz teşhis konmadan eşime çok yaklaştığımda bazen öksürüyordu" diyor ama daha fazla bir sorun yaşamadıklarını anlatıyor. Çift, hayatı fiziksel olarak paylaşmalarının imkânsızlığını geçen yıl idrak etmiş. Watkins "Scott benimle aynı odaya girdiğinde giderek daha kötü hissettiğimi fark ettik. Günlük semptomlar artıyordu. Bir gün odaya girdi ve anaflatik semptomlar [aniden başlayan, ölümcül olabilen öksürme] baş gösterdi. Odadan çıkması gerekti" diyor. Çift bu olayın üzerine bir hafta yüz yüze gelmemiş ama bir hafta sonra aynısı yaşandığında, hayatlarını dramatik biçimde değiştirmeleri gerektiğini anlamış.

Johanna, "Bir daha düzelmeyeceğini bilmek korkunçtu. Artık kocama da reaksiyon gösteriyordum. Daha önce anne babama ve başka insanlara da reaksiyon gösterdim ancak Scott'a sıra geldiğinde bu dehşet vericiydi" dedi.

Mast hücre aktivasyon sendromu hastalarına yapılan tedavi, Watkins vakasında işe de yaramıyor. Çift sorunu nasıl çözeceklerini bilmezken, Scott "Onu güvende tutmak istiyorum. Şu an bunu yapabilmemin bir yolu da onu görmemek. Onun hayatını tehlikeye atmayacağım. Birbirimize bağlıyız ve bir tedavi bulma umuduyla bekleyebildiğimiz kadar bekleyeceğiz" dedi.

Johanna hastalanmadan önce...

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johanna watkinsScott WatkinsMast Hücre Aktivasyon Sendromu

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