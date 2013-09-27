Kocalar 'Aile konutu'na izin vermedi, kadınlar tapuları geri verdi

Eşlerden birinin, diğerinden habersiz olarka ev satımı yapamamasını öngören 'Aile konutu'na başvurular artsa da, koca baskısı yüzünden tapuyu iade eden kadınların sayısı da artmakta. Bu yıl 3 bin 700'e ulaşan başvuruların bin 328'ü geri çekildi. Bakanlık, konuyla ilgili takip başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Mart ayında yapılan düzenlemeyle evli çiftlerin birlikte yaşadığı konutların tapularının kişinin değil, ailenin üzerine kayıtlı olması sağlandı. Düzenlemeye göre, aile konutu olarak tanımlanan ev, eşlerin ikisinin de rızası olmadan satılamıyor.

Düzenleme sonrası başvurularda 3 kat artış görülürken, 2012’de bin 243 olan aile konutu şerhleri yılbaşından bu yana yaklaşık 3 bin 700’e ulaştı. Eşlerin rızasını almadan ev satılmasının önüne geçen düzenleme koca baskısına takıldı. 2011, 2012 ve Ocak-Ağustos 2013 tarihlerini arasındaki dönemde bin 584 ailenin konut şerhinde değişiklik yapıldığı görüldü.

Medeni Kanunun 19. Maddesine göre aile konutu, 'bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yer' olarak tanımlanıyor. Kanuna göre, bir ailenin aynı zamanda birden fazla ikamet adresi, dolayısıyla bir ailenin birden fazla aile konutu olamaz. Bir aile pek çok yerde konut sahibi olabilir, ancak bunlardan sadece birisi medeni kanunun aradığı anlamda aile konutu olarak kabul ediliyor.

Kiralık evler de aile konutu olabiliyor. Bu durumda, eş rızası olmadan kira kontratı değiştirilemiyor.

Muhtarlığa başvurmak yeterli

Kadınların, evlerini 'aile konutu' yapmaları için muhtarlıktan alacakları bir belge ve evlilik cüzdanıyla tapu müdürlüklerine başvurmaları yeterli oluyor.