Kocaelisporlu futbolcu, şampiyonluk kutlamasında otobüsten düştü!

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenen Kocaelispor TFF Lig'e yükseldi. Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında üstü açık otobüsle köprüden geçerken bir futbolcu aşağıya düştü.



Sakaryaspor'u 4-0 yenen Kocaelispor, şampiyonluk kutlamaları sırasında talihsiz bir olayla karşılaştı.



TFF 1. Lig''de üstü açık otobüs ile kutlama yapan Kocaelispor'da tecrübeli futbolcu Bahri Can Avcı, köprüden geçerken otobüsten aşağıya düştü. Kocaelispor'dan, "Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı!" bilgilendirmesi geldi.

Öte yandan Kocaelispor taraftarları, Koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlamanın olduğu saatlerde, kentin birçok noktasında kalabalıklar halinde kutlama yaptı.

