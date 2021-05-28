Kocaelispor TFF 1. Lig'de

Misli.com 2. Lig play-off final müsabakasında Kocaelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldiği Sakaryaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu skorla Kocaelispor, TFF 1. Lig’e yükseldi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol taraftan Burak Süleyman’ın kullandığı kornerde kale önünde Musa Nizam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen tapa Musa Nizam’ın tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Burak Süleyman’ın sol taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Tahir Babaoğlu’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada İrfan Başaran’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tahir Babaoğlu’nun yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Benhur Keser’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

41. dakikada sağ tarafta topla buluşan Burak Süleyman’ın yaptığı yerden ortada kale önünde Murat Cem Akpınar’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

65. dakikada Azad Filiz’in Benhur Keser’e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Azad Filiz, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

88. dakikada savunma arkasında atılan pasla topla buluşan Bahattin Köse’nin ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0