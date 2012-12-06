T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kocaeli'nde sahte içki operasyonu!

Sahte içkilerin bir araca yüklediği esnada düzenlenen 2 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin ise kaçtığı bildirildi

06 Aralık 2012 12:12

Kocaeli'nde yılbaşının yaklaşmasıyla düzenlenen operasyon kapsamında sahte içki üreten bir çete çökertildi. 1000'den fazla sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına aldı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, İstanbul Bağcılar'da sahte içki imalatı yaptığı öğrenilen çeteye, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde dağıtım yaptıkları sırada operasyon düzenlendi.
 
Sahte içkilerin bir araca yüklediği esnada düzenlenen 2 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin ise kaçtığı bildirildi.
 
Baskında 1000’den fazla kaçak içki ile çok sayıda kapak ve bandrol ele geçirildi.
 
Yılbaşının yaklaşması ile üretimlerini artırdıkları duyulan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

kocaeliyılbaşısahte içkigözaltıistanbulbağcılarpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24