Kocaeli'nde sahte içki operasyonu!

Kocaeli'nde yılbaşının yaklaşmasıyla düzenlenen operasyon kapsamında sahte içki üreten bir çete çökertildi. 1000'den fazla sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına aldı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, İstanbul Bağcılar'da sahte içki imalatı yaptığı öğrenilen çeteye, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde dağıtım yaptıkları sırada operasyon düzenlendi.

Sahte içkilerin bir araca yüklediği esnada düzenlenen 2 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin ise kaçtığı bildirildi.

Baskında 1000’den fazla kaçak içki ile çok sayıda kapak ve bandrol ele geçirildi.

Yılbaşının yaklaşması ile üretimlerini artırdıkları duyulan zanlılar, adliyeye sevk edildi.