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Yaşam

Kocaeli'nde kaza; 1 ölü, 17 yaralı

Kaza nedeniyle İzmit yönüne tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü

28 Mart 2016 11:09

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün kaldırım ve refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 karayolunda Bursa'daki düğünden Sakarya'ya dönenleri taşıyan Mustafa Uzun idaresindeki 54 S 1234 plakalı minibüs, Halıdere mevkisinde kaldırıma ve refüje çarptı.

Habertürk'te yer alan habere göre, kazada yaralanan sürücü ve 6'sı çocuk 17 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yasin Duran, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, İsmail Nakkaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmit yönüne tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

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