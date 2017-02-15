Kocaeli'nde 1. sınıf çocuklarına 'idam'ı hecelettiler

Kocaeli’de 1.sınıf öğrencilerine verilen kağıtta hecelenmesi istenen kelimeler arasında 'idam' kelimesi de yer aldı. Veliler, eğitime tepki gösterirken, konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suca Omurca, “Çocuklarımızı zehirliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Evrensel’den Yavuz Seymen ve Metin Doğan’ın haberine göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Mimar Sinan İlköğretim Okulunda ilkokul birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan Kadir Erişgin imzalı alıştırma kağıdındaki kelimeler büyük tepki çekti. Öğrencilerden yazılı bulunan kelimelerin hecelenmesi istenen alıştırma kağıdında ‘İhanet’, ‘İdam’, ‘Cephane’ gibi kelimeler yer alıyor.

‘Konu ile ilgili tepki gösteren veliler duruma “Çocuğum bana idam ne demek diye sorduğunda ben ne cevap vereceğim? 6 yaşındaki çocuğun eline böyle kağıt verilir mi?” diyen sordu.

"Bilimle alakası yok"

Konuya ilişkin konuşan Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suca Omurca, ‘Şiddeti, ölümü anlatan yayınların bu derece yaygınlaşması çocuk psikolojisi açısından çok yanlış’ dedi. Çocukların korkuyla terbiye edilmek istendiğini vurgulayan Omurca, “Bu tür olayların bilimsellikle hiçbir alakası yok. AKP döneminde insanları korkuyla terbiye etmek anlayışı yaygınlaştı. Şiddeti, korkuyu yayan yayınlar okutularak çocukları zehirliyorlar. Eğitim Sen olarak sonuna kadar bu uygulamalarla mücadele edeceğiz. Bu şiddet görüntülerini kınıyoruz ve devletin birimlerini harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Okul yönetimi: Haberimiz yok

Mimar Sinan İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Tekin Okulmuş da “Benim böyle bir kağıttan haberim yok. Biz sadece derslerin müfredata uygun olup olmadığını, sınıf ders defterinden teyit ediyoruz. Kağıt hakkında bir bilgim olmadığı için kelimeler hakkında yorum yapamam” dedi.