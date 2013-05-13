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Reyhanlı protestosuna polis müdahale etti, 16 gözaltı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki patlamayı protesto etmek isteyen guruba polis müdahale etti. Polis, 16 kişiyi gözaltına aldı

13 Mayıs 2013 23:40

Emek ve Demokrasi Platformundan oluşan yaklaşık 150 kişilik grup Reyhanlı'daki 50 kişinin hayatını kaybettiği patlamayı protesto etmek için yürüyüş yapmak istedi. Polis yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle protestocuların önünü kesti. Direnmeleri üzerine ise polis tazyikli su sıkarak eylemcileri dağıtmak istedi. Çıkan arbedede 16 kişi gözaltına alındı.

Ergün Ayaz ve Orhan Uzun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan hebarine göre, İzmit Belediye İş Merkezi önünde biraraya gelen yaklaşık 150 kişiden oluşan Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Reyhanlı'daki patlamayı protesto etmek amacıyla Sabri Yalım Parkı'na yürümek istedi.

 

Polis: Yürüyüş izinsiz

 

Polis, yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle göstericilere izin vermeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine protestocular ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, tazyikli su sıkınca eylemcilerde çevreden bulduğu parke taşlarını polise fırlattı. Tazyikli su nedeniyle dengesini kaybedip yere düşen Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Güner Kizir başından hafif şekilde yaralandı. Daha sonra çevik kuvvet polisi Fethiye Caddesi'nin ara sokaklarında protestocuları kovaladı. Bu sırada kent esnafıda polise ıslık çalarak ve alkışlayarak destek verdi. Emek ve Demokrasi Platformu üyesi 16 kişi Çevik Kuvvet Ekiplerince yaka paça gözaltına alındı.

 

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