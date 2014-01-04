Kocaeli'de ispirto faciası: 4 ölü

Kocaeli'de yılbaşı akşamı ispirto içtikleri iddia edilen 7 işçiden 4'ü hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavileri devam eden 3 işçinin ise durumu ağır.

Kocaeli'de ispirto içtikleri öne sürülen 7 işçiden 4'ü hayatını kaybetti.

İddiaya göre; Gebze ilçesinde bir palet fabrikasında çalışan 7 işçi, yılbaşı akşamı ispirto içti.

Sabah mesaiye gelenler, arkadaşlarının hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibi işçilerden 4'ünün öldüğü belirlerken, 3 işçiyi de koma halinde hastaneye kaldırdı.

Tedavileri devam eden işçilerin de hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Ölen 4 işçinin cesedi, kesin ölüm nedenlerinin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.