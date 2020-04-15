Kocaeli Valiliği'nden 'idari izin' düzenlemesi: 60 yaş üstü, gebe ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ibaresi kaldırıldı!

Hükûmetin işçilere zorunlu ücretsiz izin uygulaması getiren yasa tasarısına itirazlar sürerken, Kocaeli Valiliğine bağlı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 60 yaş üstü olanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve karantinada kalması gerekenlere tanıdığı idari izin hakkını iptal etti. Kurulun maske takan işçilerin, pozitif vakalarla yakın temaslı bile olsa üretime devam etmesinin önünü açtığı iddia ediliyor.

Valilik tarafından yapılan duyuruda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun dün olağanüstü toplantı yaptığı bildirildi. Olağanüstü toplantıda, kurulun daha önce yaptığı 2020/23 sayılı toplantısı kararlarının 7. Maddesinde yer alan “50 ve üstü sayıda personel çalıştıran fabrikalarda Covid-19 pandemisi süresince sınırlı olmak üzere, 60 yaş üstü çalışanların, gebelerin ve raporla belgelenmiş kronik hastalığı bulunan çalışanların idari izinli sayılmasına” ibaresi iptal edildi.

2020/23 sayılı toplantı kararlarının 8. Maddesinde yer alan “idari izinli sayılmalarına” ibaresini de çıkartan Kurul, maddeyi “Kovid-19 hastalığı olan ve/veya Kovid 19 hastalığı olan bir kişi ile korunmasız (sosyal mesafe, kişisel koruyucu ekipman vs olmadan) yakın teması olan özel sektör çalışanlarına en az 14 gün izolasyon tedbiri uygulanmasının sağlanmasına, Kovid-19 pozitif olduğu öğrenilen çalışanların vardiya, birim, ulaşım servisi, kullanılan ortak alan vb kriterlere göre yakın temaslılarının belirlenerek ivedilikle İlçe Sağlık Müdürlüklerine bildirilmesine” olarak değiştirdi.

Maske takmışsa üretime devam

Aynı maddede, "Maske vb kişisel koruyucu tedbirleri harfiyen uygulamış ve pozitif çıkan kişi ile çok yakın temasta bulunmamış olanların, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Kapalı İş yeri/Ofislerde Kovid-19 İçin Alınacak Önlemler isimli rehberi kapsamında sadece temaslı olarak değerlendirilerek maske ile çalışmaya devam etmesine” kararı da alınarak, pozitif vakayla temas eden işçilerin üretime devam etmesinin önü açıldı.

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