Kocaeli Valiliği, yayımladığı genelgedeki, "İş bırakmak yasaklandı" ifadesi sehven yazmış

Kocaeli’de üretim yapan bir firmada arkadaşlarının Koronavirüs testi pozitif çıkan işçiler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca çalışmaktan kaçınma haklarını belirterek 14 gün boyunca iş bırakacaklarını açıklamış ve fabrikaya gitmemişti. Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, söz konusu fabrikada işçilerin iş bırakmasının ardından Kocaeli Valiliği bugün içerisinde ‘iş bırakma' ifadesinin de yer aldığı bir dizi yasak kararını içeren genelge yayınladı.

Yasaklar 16 Nisan'a kadar

Bu gece saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak yasakların 16 Nisan'a kadar süreceği öğrenildi.

Valilik açıklamasında şu yasaklar yer aldı:

“Koronavirüs salgınının dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk üzerinde korku/panik oluşturabileceği ve toplu halde yapılacak her türlü eylem/etkinliklerin söz konusu virüsün yayılması açısından risk oluşturduğu değerlendirildiğinden, huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla ilimiz sınırları dahilinde (Polis ve Jandarma Sorumluluk bölgelerinde) gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantı ve aktiviteler, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, iş bırakma, protesto eylemi vb. türdeki eylem/etkinlikler 02/04/2020 günü saat:00.01'den 16/04/2020 günü saat:00.00'a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır.”

Kocaeli Valiliği'nin söz konusu kararı işverenlerden gelen talep sonrasında aldığı iddia ediliyor.

İş bırakma ifadesi genelgeden çıkarıldı

Gelen tepkiler üzerine Kocaeli Valiliği gece yarısı ikinci bir genelge yayımladı. Yeni genelgede ‘iş bırakma' ifadesi yer almadı. Genelgede yer alan diğer cümleler ise olduğu gibi kaldı.

Valiliğin genelgesinde, “Kocaeli Valiliği tarafından 02.04.2020 tarihinde alınan yasaklama kararı gereğince kapalı yer toplantıları, her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantı ve aktiviteler, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi vb. türdeki eylem/etkinlikler 02/04/2020 günü saat:00.01'den 16/04/2020 günü saat:00.00'a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır” ifadeleri yer aldı.

"Sehven yazılmıştır"

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bazı basın kuruluşlarında iş bırakma yasağı olduğuna dair haberler yer almaktadır. Valiliğimizin aldığı karar yukarıdaki gibidir. Alınan karada iş bırakma ile ilgili bir yasaklama bulunmamaktadır. Basın kuruluşları ile yapılan paylaşımda bu husus sehven yazılmıştır.”