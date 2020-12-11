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Koronavirüs

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Hülagü: Yoğun bakıma almak istediğimiz hastaları alamıyoruz

"Eskiden 8 - 10 günde hasta taburcu ederken şu anda 3 haftayı bulan taburcu edemediğimiz hastalar var"

11 Aralık 2020 11:11

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, şehirde Koronavirüs vaka sayılarının arttığını belirterek "Durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma almak istediğimiz hastaları şu anda alamıyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz şu anda durum bu" dedi.

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