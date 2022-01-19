Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı: Döviz yüzünden pek çok ilacın bulunmasında sıkıntı yaşanıyor, mesleğimizden soğuyoruz!

T24 Haber Merkezi

Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, dövizde yaşanan artış nedeniyle pek çok ilacın temininde sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Hastalara şifa olamıyoruz, mesleğimizden soğuyoruz" dedi.

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı'yı ziyaret etti.

Arpacı, Gergerlioğlu'na yaptığı açıklamada, "Şu son dönemde ilaç fiyatları Euro kurunun artmasından dolayı ilaçların bulunabilirliği maalesef büyük bir sıkıntı haline geldi. Özellikle çocuk hastalıklarında maalesef ilaç tedavisinde sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda birçok grip ilacı ve antibiyotiklerde bu anlamda sıkıntılar söz konusu. Şubat 2021'den bu yana ilaçta herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil. Şubat ayı içerisinde Şubat 2022 içerisinde girecek. O anlamda da bu ilaçların maalesef artmasına sebep oluyor. Tabii ki en büyük sıkıntı bu şu anda Kocaeli halkımız ve eczacılarımız için biz ilacı her şekilde ulaştırmak istiyoruz vatandaşlarımıza ve tedavinin olmasını istiyoruz ama biz eczanemizde ilaç bulamazsak yok dedikçe de maalesef mesleğimizden soğuyoruz hastalarımıza şifa olamıyoruz bu anlamda da büyük sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arpacı, şöyle konuştu:

"Dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 4'ünü ilaç oluşturuyor"

Tabii ki enflasyona karşı da eczanemizde ekonomi giderek kötüleşiyor yeni açan meslektaşlarımızı da görüyoruz işte çoğu tek başına çalışıyor maalesef eleman çalıştıramıyorlar. Tabiii ki bununda bir meslek hakkı anlamında farklı çalışmalar getirmesi gerekiyor. Kutu başına meslek hakkı gibi bir şekilde eczacılığı ayakta tuTabiilecek çalışmalar yapılması gerekiyor. Tabii ki en büyük sıkıntılar istihdam konusu, Türkiye'de Eczacılık fakültelerinin sayısı çok fazla sayıda arttı maalesef bundan da çalışabilecekleri yerler yavaş yavaş azalıyor. Kamuda hala bir eczacı açığı var ama kamu bu anlamda yeterli sayıya ulaşamadı. Tabii ki özel sektörde, ilaç firmalarında da meslektaşlarımız çalışabiliyor ama buradaki çalışma şartları da maalesef ağır o anlamda onların de iyileştirilmesi gerekiyor. O yüzden yeterli sayıda bir eczacılık fakültesi olmalı ve bilimsel çalışmalar yapabilecek, ilaç üretebilecek, aşı üretebilecek bunların çalışmasını yapabilecek fakültelerin olması gerekiyor. Dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 4'ünü ilaç oluşturuyor. Eczacılık fakülteleri ilaç etken maddeyi üretme noktasında yetersiz.

"Vatandaş istediği ilacı bulamıyor eşdeğer ilacı sunduğumuzda istemiyor"

"Maalesef vatandaşlarımızın ilaçları bulmak için eczane eczane gezmelerine neden oluyor. Bir diğer neden de acillerden çıkan kâğıt reçeteler bunların sisteme kaydedilmesi de baya bir zaman alıyor maalesef. O anlamda sıkıntı yaşıyoruz ama dediğim gibi şu anda bu ilaç stoklarından dolayı maalesef vatandaşlarımız sıkıntı çekiyor ama şunu rica ediyoruz vatandaşlarımızdan; mutlaka eczacılarımıza, eş değer ilaçlara güvensinler çünkü bunlar Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış ilaçlar bu anlamda aynısını bulmak için uğraşmasınlar hem kendileri için zaman kaybı hem de tedavilerinin aksamasına neden oluyor. Sağlık Bakanlığı bu anlamda gerekli bilimsel çalışmaları yapmış bunlar hem içerik hem de tedavici edici özelliği anlamında birbirinin eş değeri olarak görmüş. O yüzden de vatandaşımızdan ricamız bu konuda eczacılarımıza güvensinler, onların verdikleri ilaçları günü gününe zamanında kullansınlar istiyoruz."