Kocaeli Büyükşehir binası kurşunlandı

3 yıldır işsiz olan ve zaman zaman Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne giderek iş isteyen Hızır K., tabancayla, Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun makamının bulunduğu 5’inci kata doğru ateş açtı. Camların kırıldığı saldırıda, yaralanan olmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası otoparkına öğle saatlerinde gelen Hızır K. adlı kişi, tabancasını çıkartarak, Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun makamının bulunduğu 5’inci kata doğru ateş açtı.

Özel güvenlik görevlilerinin yakalama istediği Hızır K., tabancayı başına dayayarak intihar girişimde bulundu. Belediye önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin ikna çabaları sonunda Hızır K., teslim oldu.

3 yıldır işsiz

3 çocuk babası Hızır K.’nin 3 yıldır işsiz olduğu, girdiği bunalım nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Hızır K.’nin zaman zaman belediyeye gelerek iş istediği de belirtildi.

Olay sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olması nedeniyle İstanbul’da düzenlenen toplantıda olduğu öğrenildi.(DHA)