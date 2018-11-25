"Koca koca bilim adamları, liberaller yanıldı; 'laikçi teyzeler' haklı çıktı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte Türkiye'nin bir 'Akraba Cumhuriyeti'ne döndüğü yorumunda bulunarak, değişenin sadece sistem değil rejim olduğunu savundu.

"Ülke yoksullaşırken AKP’li, CHP’li, HDP’li, MHP’li ayırmıyor ama zenginleşirken ayırıyor" diyen Ağbaba, şöyle devam etti: "Sadece AKP’nin değirmenine su taşıyan insanlar iş buluyor, devletin kademelerine yerleşiyor. Tam bir akraba cumhuriyeti ile karşı karşıyayız."

AKP'nin amacının 'Cumhuriyetin temel niteliklerini yok etmek' olduğunu söyleyen Ağbaba, "2002 yılında 'laikçi teyze' diye birçok kişinin dalga geçtiği teyzelerin söyledikleri doğru çıktı. Koca koca bilim adamları, liberaller yanıldı çöktü. Bugün onlar da görüyor artık. Laikçi teyzeler haklı çıktı" dedi.

"Anadolu’da insanların ailesi ile oturup bira içeceği yer kalmadı"

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Ağbaba, AKP'nin iktidarda olduğu 16 yılda hayatın tüm alanına müdahale ettiğini belirterek, "Özellikle Anadolu’da insanların ailesi ile oturup bira içeceği yer kalmadı. Meclis’e bakın. 2011’de alkollü tek restoranı kapattılar. Eşi türbanlı olmayan birinin bürokraside yükselme şansı, imam hatip mezunu olmayan birinin devlette yer bulma şansı kalmadı" ifadesini kullandı.

*Nergis Demirkaya'nın Veli Ağbaba ile yaptığı söyleşinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.