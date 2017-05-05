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Kültür-Sanat

Koca Dünya, Lady Macbeth, 1984; Eskişehir Film Festivali'nde bugün...

Festival 13 Mayıs'a kadar devam edecek

&#39;Koca Dünya&#39; filminden...

05 Mayıs 2017 15:45

Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Birimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Eskişehir Film Festivali bugün (5 Mayıs 2017) başlıyor. 13 Mayıs'a kadar devam edecek festival kapsamında 4 belgesel, 41 uzun ve 55 kısa metrajlı sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. 

Açılış töreni saat 18:00'de Sinema Anadolu'da gerçekleştirilecek festivalde bugün, aralarında "Koca Dünya", "Lady Macbeth" ve "1984"ün de bulunduğu 9 film izleyicilerle buluşacak. Festivalin Onur Ödülleri İzzet Günay ve Lale Belkıs'a verilecek.

Kanatlı AVM'de yer alan Cinemapink Salon 2'de yapılacak gösterimler şöyle:

12:00 - Koca Dünya
15:00 - Vicdansız
18:00 - Aşkın Çekimi
21:00 - Lady Macbeth

Kanatlı AVM'de yer alan Cinemapink Salon 4'te yapılacak gösterimler şöyle:

12:00 - Rauf
15:00 - Kamerainsan
18:00 - Ben Senin Zencin Değilim
21:00 - 1984

Sinema Anadolu'da yapılacak gösterimler şöyle:

18:00 - İki Şanslı Bilet

Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek festivalin programı şöyle:

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Koca DünyaLady Macbeth1984Eskişehir Film Festivaliprogram

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