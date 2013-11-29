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Koça'a vergi baskınını eleştiren Boydak grubuna da vergi denetimi

İş adamı Mustafa Boydak, vergi denetiminin çok önce başladığını ve rutin bir inceleme olduğunu ifade etti

29 Kasım 2013 17:27

Gezi Parkı protestoları sırasında, eylemcilere destek vermekle suçlanan Koç Grubu, kısa bir süre sonra vergi incelemesine tabi tutulmuştu. Şimdi, bu denetime tepki gösterenlerden Kayseri kökenli, muhafazakar iş adamı Mustafa Boydak'ın şirketleri de incelemeye alındı. 

Sefer Levent'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Mustafa Boydak, "3 şirketimizin şu anda Maliye Bakanlığı birimleri tarafından denetlendiği doğrudur. Bence rutin dışı bir denetim değil. Geçen yıl da daha önceki yıllarda da benzer denetimlerden geçmiştik dedi. "Biz denetime açığız. Şirketlerimiz de kurumsallıklarını tamamlamış şirketler. Devletin koyduğu mevzuatlara uygun iş yapıyoruz. Daha önceki denetimlerden bir şey çıkmayınca memnun olmuştuk. Yine memnun oluruz" diye ekledi. 

Boydak, başkanlığını da yaptığı Kayseri Sanayi Odası’nın, Tüpraş başta olmak üzere Koç Grubu enerji şirketlerine yapılan vergi denetimi baskınlarının hemen sonrasında gerçekleşen meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye’yi taşıyan şirketleri gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Yanlış algıya maruz kalmayalım. İş dünyamızda, ‘Sen bana düşmansın- değilsin’ gibi ayrım yapmayalım. Ayrımcılık yapmayalım" demişti.

Boydak bu konuşmasında, 28 Şubat süreci’ni de hatırlatarak, "Bir takım grup ve şirketlere karşı yanlış algı oldu. Bu yanlış algının tam tersini bugün yapmamamız gerekiyor" demişti.

Vergi denetim uzmanları şimdi bu konuşmayı yapan Mustafa Boydak’ın grubuna ait 3 şirketi incelemeye aldı. 

Boydak Holding, Twitter hesabından da açıklama yaptı. Açıklamada, denetimin aylarca önce başladığı ve rutin olduğu belirtildi.

 

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