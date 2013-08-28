Hükümetle Boydak arasında 'Koç' polemiği sürüyor

Maliye'nin bir süre önce Koç Grubu'na bağlı TÜPRAŞ ve AYGAZ şirketlerinde sürpriz incelemeler yapmasının ardından, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, Koç Grubu'na açık destek vermiş ve "Türkiye'yi taşıyan şirketleri gözümüz gibi korumalıyız" demişti. Ayrıca Boydak KAYSO'nun Temmuz ayı meclis toplantısında, yaşanan süreci 28 Şubat sürecine benzeterek, "28 Şubat sürecini hepiniz hatırlarsınız. Bir takım grup ve şirketlere karşı yanlış algı oldu. Bu yanlış algının tam tersini bugün yapmamamız gerekiyor" şeklinde konuşmuştu. Boydak'ın bu sözleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı kızdırdı. Yıldız, partisinin Kayseri İl Teşkilatı'nın düzenlediği bir toplantıda konuşurken, Boydak'ın, 28 Şubat benzetmesine sert tepki göstererek, "Oda başkanımızın 28 Şubat benzetmesi ile ilgili yorumu kabul etmemiz mümkün değil. AK Parti iktidarı zamanında servetini katlayanlar oldu" ifadesini kullandı.



'Eğer demokrasiye inanıyorsak...'



Mustafa Boydak, bu kez konuyla ilgili sessizliğini başkanlığını yaptığı Kayseri Sanayi Odası'nın Ağustos ayı meclis toplantısında bozdu. "Eğer demokrasiye inanıyorsak olumlu ya da olumsuz görüşlere saygılıyız" diyen KAYSO Başkanı Boydak, şunları söyledi:

"Yerel ve ulusal basında konuyla ilgili tartışmalar oldu. Tekrar bir şey söylemek olmaz. Biz görüşlerimizi açıkladık. Bu görüşleri beğenen de olmuştur, beğenmeyen de olmuştur. Saygımız var. Yeniden tartışma ortamına götürecek bir durum söz konusu değil. Bizim siyasetle işimiz yok. Burası iş dünyasının temsil mekanizmasıdır. Bu nedenle kamuoyuyla düşüncelerimizi paylaşırız. Düşüncelerimizi açıklarken de yönetim kurulumuzla, sanayicilerimizle istişare yaparız. Bu istişareler neticesinde görüşlerimizi açıklıyoruz. Bu konuda artık biri konuştu, diğeri konuştu şeklinde bir beklenti olmasın. Tartışmaya girmeyiz. İş dünyası olarak önceliğimiz ekonominin daha iyi olması ve daha nasıl iyiye giderin yollarını aramaktır. Hesabımız, hedefimiz bu konudur. 8 yıldır görev yapıyoruz ve burada her görüşten arkadaşımız var. 8 yıldır da tarafsız duruşumuzu her şekilde sergiledik. Geriye doğru bakılırsa ilave söz söylemeye gerek yok."



e-fatura konusunda ek süre talebi



KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, e-fatura konusu ile ilgili de değerlendirmede bulunarak Maliye Bakanlığı'ndan ek süre verilmesini istedi. Boydak şöyle konuştu:

"Gündemimizde e-fatura ya da e-defter meselesi var. Bir takım sektörlerde 1 Eylül'de bu durum mecburi oluyor. Maliye Bakanlığı'nca bir taraftan ek süre verilmeyeceği ifade ediliyor. Ancak bu alt yapıyı tamamlayan firmaların yanında, hala tamamlamayan yani hazır olmayan firmalarımız da var. Bu konuda bize sıkıntılar iletiliyor. Bu nedenle 3 aylık geç başlatma olanağı sağlanmalıdır. Bu konuda önümüzdeki hafta bir açıklama yapılmasını bekliyoruz."