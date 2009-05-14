Japon iç giyim firması Triumph, ‘koca avlayan sutyen’ geliştirdi. Ülkede orta yaşlarına geldiği halde bekâr pek çok kadın olduğunu düşünen firma ‘evlilik zamanının geldiğini hatırlatan’ bir sutyen hazırladı.



Sutyenin üzerine yerleştirilen yüzük belirli bir ‘nişanlılık’ evresinden sonra evlenme vaktinin geldiğini göstermek için renk değiştiriyor. Sutyenin üstündeki sayaçsa ilişkinin başlamasından itibaren geri sayıma başlıyor. Kişiye göre değişen bu zaman sonunda çift artık evlenme zamanının geldiğini hatırlıyor.



Firma yetkilileri, “Japonya’da evlenme yaşı çok ilerledi. Pek çok kadın yalnız yaşıyor. Onlara yardımımız olsun istedik” diyor.

