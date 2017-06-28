Koç Üniversitesi, 'basın özgürlüğü' konulu sunumu iptal etti; gerekçe "aşırı uç koşullar"

Koç Üniversitesi’nde 5. kez düzenlenen Türk Siyasi Ekonomi Topluluğu (TPES) Disiplinlerarası Atölye’de New York City University’de öğretim görevlisi olan Yasemin Yılmaz’ın sunumu "Türkiye'de aşırı uçtaki akademik koşullar..." gerekçe gösterilerek iptal edildi. Yılmaz, sunumunun iptal edildiğini Facebook hesabından açıkladı.

İki ay önce kabul edilmişti…

Yılmaz, 20-21 Temmuz’da Koç Üniversitesi’nde Türkiye ve Latin Amerika karşılaştırmaları üzerine düzenlenecek atölyeye katılacaktı. Atölyede akademisyenin, ‘Elitlerin Çıkarları ve Medyaya Baskı: Türkiye ve Venezuela Örnekleri’ başlıklı makalesini sunması bekleniyordu. Zira makale iki ay önce kabul edilmişti.

Gerekçe: Aşırı uçtaki akademik koşullar

Ancak Yılmaz’a gönderilen e-mail’da, ‘makalenin ‘Türkiye’de akademik çalışma açısından aşırı uçtaki koşullar göz önünde bulundurulduğunda, atölyeye katılan herkes için olası sonuçlar göz önünde bulundurularak program dışına alınan makalelerden biri olduğu’ belirtildi. Buna göre, atölyenin organizatörleri söz konusu makalenin resmi programda veya atölyede yer almasını istemedi. E-mail’da bu karar ‘kötü haber’ olarak tanımlanırken, Yılmaz’dan özür dilendi.

"Akademik korkaklık"

Yılmaz kararı Facebook hesabından, “Sevgili dostlar, eğer hâlâ otosansüre veya akademik korkaklığa dair metinlere/örneklere ihtiyaç duyuyorsanız buyrun” ifadeleriyle duyurdu. Yılmaz mesajında kararın ‘ironik’liğine de vurgu yaptı: “İronik biçimde, makalem Türkiye ve Venezuela’da basın özgürlüğünü ele alıyor; seçkinlerin hükümetin siyasi ve ekonomik projesini desteklediği ortamlarda ifade özgürlüğünden ödün vereceğini savunuyordu.”

"Akademik tezimi doğruladılar!"

Yılmaz mesajında organizatörlere de ‘teşekkür’ etti: “Akademik tezimi, beni en azından birkaç taslak yazmaktan kurtaracak şekilde doğruladıkları için organizatörlere teşekkür ederim. Türkiye’deki akademik ortamın aşırı uçtaki koşullar altında olduğu şüphe götürmez. Fakat otosansürle ve üniversite kapılarının arkasında basit bir tartışma yapmaktan korkan akademisyenlerle düzelmeyeceği de ortada. Konferansları korkular ve olası sonuçlara dair beklentiler üzerinden yeniden şekillendirmek, aşırı uçtaki statükoyu korumanın kesin bir yöntemidir.”

"Ne büyük utanç"

Yasemin Yılmaz’ın yanı sıra akademisyen Orçun Selçuk da aynı atölyedeki sunumunun iptal edildiğini açıkladı. Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne büyük utanç” ifadelerini kullandı.