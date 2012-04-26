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Kültür-Sanat

Koç Üniversitesi Bahar Şenliği'nde yıldızlar geçidi

“Sosyal Aktiviteler Kulübü” tarafından düzenlenen Koç Üniversitesi Bahar Şenliği’12, bu sene yine ünlü sanatçıları ağırlayacak

26 Nisan 2012 19:10

Koç Üniversitesi “Sosyal Aktiviteler Kulübü” tarafından düzenlenen Bahar Şenliği’12, 05 Mayıs Cumartesi Rumeli Feneri Kampüsü’nde düzenlenecek. 

Üniversitelilere 15 saat sürecek doyumsuz bir müzik şöleni yaşatacak festivalin ana sahnesinde Gripin, Hande Yener, Sezen Aksu Acoustic Band ve Kenan Doğulu canlı performanslarıyla yer alacak. 
 
Radyo sponsorluğunu Virgin Radio’nun üstleneceği Bahar Şenliği’12’nin kapıları öğlen 12.00’de festival misafirlerine açılacak. ATV Safari Tur, Bungee Jumping gibi heyecanlı aktivitelerin yanı sıra farklı birçok karnaval oyunları da katılımcılarla buluşacak.
 
Ünlü şarkıcılar, gruplar ve Virgin Radio DJ’lerinin sahne alacağı, sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek olan festivalde, eğlenceli outdoor oyunlarıyla ödüllü yarışmalar da yer alacak.
 
Koç Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının katıldığı dışarıdan katılımcılara da açık olan Bahar Şenliği, geçtiğimiz yıl 10.000’in üzerinde katılımcıya ev sahipliği yaptı.
 
Biletix'ten ulaşabileceğiniz şenliğin biletleri 67.50 TL'dir.
 

Etkinlik Programı

 
12.00 Kapı açılış
 
12.00-19.00 Stand Aktiviteleri ve Festival Oyunları
 
19.00 Gripin
 
20.45 Hande Yener
 
22.30 Sezen Aksu Acoustic Band
 
00.30 Kenan Doğulu
 

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