Koç Üniversitesi Bahar Şenliği'nde yıldızlar geçidi

Koç Üniversitesi “Sosyal Aktiviteler Kulübü” tarafından düzenlenen Bahar Şenliği’12, 05 Mayıs Cumartesi Rumeli Feneri Kampüsü’nde düzenlenecek.

Üniversitelilere 15 saat sürecek doyumsuz bir müzik şöleni yaşatacak festivalin ana sahnesinde Gripin, Hande Yener, Sezen Aksu Acoustic Band ve Kenan Doğulu canlı performanslarıyla yer alacak.

Radyo sponsorluğunu Virgin Radio’nun üstleneceği Bahar Şenliği’12’nin kapıları öğlen 12.00’de festival misafirlerine açılacak. ATV Safari Tur, Bungee Jumping gibi heyecanlı aktivitelerin yanı sıra farklı birçok karnaval oyunları da katılımcılarla buluşacak.

Ünlü şarkıcılar, gruplar ve Virgin Radio DJ’lerinin sahne alacağı, sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek olan festivalde, eğlenceli outdoor oyunlarıyla ödüllü yarışmalar da yer alacak.

Koç Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının katıldığı dışarıdan katılımcılara da açık olan Bahar Şenliği, geçtiğimiz yıl 10.000’in üzerinde katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Biletix'ten ulaşabileceğiniz şenliğin biletleri 67.50 TL'dir.

Etkinlik Programı

12.00 Kapı açılış

12.00-19.00 Stand Aktiviteleri ve Festival Oyunları



19.00 Gripin

20.45 Hande Yener

22.30 Sezen Aksu Acoustic Band

00.30 Kenan Doğulu