Koç Holding'den teknoloji ve inovasyon alanında fırsat eşitliği için taahhüt: Kadınlar tarafından yönetilen girişimlerle işbirliklerini destekleyeceğiz

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun Paris Zirvesi'nde Koç Holding'in teknoloji ve inovasyon alanında fırsat eşitliği için üç ana taahhüdünü duyurdu.

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun Paris Zirvesi’nde konuştu. Oya Ünlü Kızıl, Koç Holding’in önümüzdeki beş yıllık yol haritasını ve 3 ana taahhüdünü şöyle açıkladı:

"1: Koç Topluluğu genelinde Koç İnovasyon Programı çatısı altında yürütülen inovasyon çalışmalarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı gerçekleştirilmesini benimseyecek ve bu alanda küresel olarak faydalanılacak bir rehber hazırlayacağız.

2: Koç Topluluğu Şirketlerinin, teknoloji ve inovasyon alanında kadınlar ve kız çocuklarına yönelik yürüttükleri projeleri ve geleceğe dönük planlarını Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun küresel ağına taşımalarını ve çözüme yönelik taahhüt vermelerini teşvik edeceğiz.

3: Teknoloji ve inovasyondaki cinsiyet uçurumunu kapatmak amacıyla kadınlar tarafından yönetilen girişimlerle iş birlikleri kurulmasını destekleyeceğiz.”

“Yapılan araştırmalar ve durum tespitleri gösteriyor ki, kadınlar ve kız çocukları dijital dönüşüm ve inovasyon konusunda güçlenmek için daha fazla fırsat sunulmasına ihtiyaç duyuyorlar” diyen Oya Ünlü Kızıl, sözlerine şöyle devam etti: “Her alanda eşitliğe inanan bir Topluluk olarak yenilikçi dijital uygulamaların ve çözümlerin hayata geçirilmesine öncülük etmeyi sorumluluk olarak görüyoruz. Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda üstlendiğimiz küresel liderlik ile teknoloji ve inovasyon alanında cinsiyet uçurumunu daraltmak için stratejik bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Tüm ekosistemimizi harekete geçirecek şekilde kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Son yıllarda dijital dönüşüm ve inovasyon alanında Koç Topluluğu genelinde çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz kültürel dönüşüm programımızı toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla destekleyeceğiz. Öğrenimlerimizi küresel ölçekte iyi uygulamalar arasına sokarak yaygınlaştıracağız.”

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından kurulan ve önümüzdeki 5 yıl boyunca küresel toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun Paris Zirvesi, 30 Haziran’da başladı. 3 gün boyunca sürecek küresel zirve; tüm dünyadan devlet başkanlarını, uluslararası kuruluşları, sivil toplumu ve özel sektörü toplumsal cinsiyet eşitliği alanında somut ve sürdürülebilir taahhütlerde bulunmaları amacıyla bir araya getiriyor. Zirvenin, dünya üzerindeki kadınların ve kız çocuklarının geleceklerini şekillendirecek güçte kararların alınmasına yönelik tarihi bir dönüm noktası olması bekleniyor.