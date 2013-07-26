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Kültür-Sanat

Koç Çağdaş Sanat Müzesi’nin tasarımını Grimshaw Architects yapacak

Beyoğlu Dolapdere’de inşa edilecek Koç Çağdaş Sanat Müzesi’nin tasarımı için Vehbi Koç Vakfı tarafından bir yarışma açılmış ve bu yarışmaya dünyaca ünlü 20 isim katılmıştı

26 Temmuz 2013 17:28

2016′da açılması planlanan Koç Çağdaş Sanat Müzesi’nin tasarımını İngiliz Grimshaw Architects üstlenecek. Grimshaw’ın tasarımdan sorumlu ortağı Kirsten Lees, müzenin heyecan verici ve iddialı bir proje olduğunu söylüyor.

İstanbulartnews'ın haberine göre, Beyoğlu Dolapdere’de inşa edilecek Koç Çağdaş Sanat Müzesi’nin tasarımı için Vehbi Koç Vakfı tarafından bir yarışma açılmış ve bu yarışmaya dünyaca ünlü 20 isim katılmıştı. Grimshaw Architects rakiplerini geride bıraktı ve merakla beklenen müzenin tasarımını üstlendi.

Koç Çağdaş Sanat Müzesi, Koç Ailesi’nin sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapacak. Müzenin 2016 yılında tamamlanması planlanan müzenin tasarımını yapacak olan Grimshaw Architects’ten Kirsten Lees şunları söylüyor: “Koç Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul’un sadece çağdaş sanat rolü üzerindeki etkisiyle değil, eğitim ve fikir alışverişi için oldukça heyecan verici ve iddialı bir proje. Mimarisi, yeri ve koleksiyonları arasındaki karşılıklı ilişki ziyaretçi deneyimini zenginleştirecek. Tasarım için verilen ön bilgi, bize aktiviteleri, etkinlikleri ve farklı disiplinleri tek bir binada entegre etmek için bize olağanüstü bir fırsat sağladı. Böyle önemli bir projenin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz.”

Thornton Thomasetti, Max Fordham, Neill Woodger gibi akustik uzmanlarının yanında, aydınlatmada Jason Bruges gibi önemli isimlerle çalıştıklarını anlatan Lees, müzenin tasarımının mümkün olduğunca geniş bir kitleye hizmet veren bir mekan sunmayı hedeflediklerini söyledi.

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