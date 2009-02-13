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Politika

Koç, Baykal'a mektup görderdi

CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç, duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği 5 sayfalık mektubunu, Baykal'a iletti.

13 Şubat 2009 02:00

CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç, yerel seçim öncesi aday belirlemede yaşananlardan ve "açılım" olarak sunulan girişimlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği 5 sayfalık mektubunu, Genel Başkan Deniz Baykal'a iletti.

Koç, mektubunda, son yaşanan gelişmelerden duyduğu kaygıyı Baykal ile paylaştı.

Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde, parti örgütünün dışlandığını, eş, dost önermelerinin dikkate alındığını savunan Koç, CHP tabanının, basına da yansıyan çeşitli sıkıntılardan dolayı üzgün olduğunu bildirdi.

Koç, İstanbul'da Kadiri şeyhine CHP rozeti takılması da dahil, "açılım" adı altında sunulan bu girişimlerin, Siyasi Partiler Yasası, CHP'nin tüzüğü, temel ilkeleri, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararları, Danıştay kararları ve devrim yasalarına aykırı olduğunu belirtti. Koç, mektubunda, bu konularda verilecek tavizlerin boyutlarına da dikkati çekti.

CHP'li Koç, 5 sayfadan oluşan mektubu ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Kuran kurslarıyla ilgili girişimin CHP'ce durdurulmasına yönelik Danıştay kararı ve mahkeme kararlarını, hem CHP Genel Merkezi evrak bölümüne hem de özel kaleme sundu.

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