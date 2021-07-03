KOBİDER'den kredi kartı düzenlemesine tepki: Yap-boz haline getirilen uygulamayla birçok sektör mağdur oldu

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, bazı ürünlerin satışında kredi kartına taksit sayısının düşürülmesine "BDDK’nın adeta yap-boz haline getirdiği taksit uygulaması ile birçok sektör mağdur olmuştur ve olmaya da devam ediyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) , önceki gün yayınladığı yeni yönetmelikle; kredi kartı taksitlendirme sürelerini düzenledi. Altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya, mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indirildi. Televizyon alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit sayısı ise 4 ay oldu.

"Birçok sektör mağdur oldu"

ANKA'nın haberine göre; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, yeni düzenlemeyi şu sözlerle değerlendirdi: "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; kuyum, mobilya ve TV alımında kredi kartı taksit sayısını azalttı. Taşıt kredilerinde de vade süreleri ve kredi tutarları yine aşağı çekildi.



BDDK’nın adeta yap-boz haline getirdiği taksit uygulaması ile birçok sektör mağdur olmuştur ve olmaya da devam ediyor. Bunların en başında geleni ise kuyum sektörüdür. Çünkü BDDK basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda altı aydan üç aya indirilmesine karar verdi. Ayrıca BDDK’nın bu çifte standart uygulaması çok büyük haksızlıktır ve eşitlik ilkesine aykırıdır."

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