Kredi kartlarında taksit sayısı düşürüldü, taşıt kredilerinde vade sayıları indirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu (BDDK), kredi kartı harcamalarında taksit sayılarını düşürdü. Bununla birlikte taşıt kredilerinde de vade sayıları indirildi.

BDDK'nın kredi kartı taksitleriyle aldığı yeni karara göre; göre, mobilya ve beyaz eşyada taksit sayıları 12 aydan 9 aya indirilirken kuyum harcamalarında ise 6 ay olan azami taksit sayısı 3 aya düşürüldü. Kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinde de risk ağırlıkları artırıldı.

TV alımlarında fiyatı 3-5 bin TL arası olan TV'lerde taksit sayısı 9 ay olarak gerçekleşirken, fiyatı 5 bin TL ve üzeri TV'lerde taksit sayısı 4 ay oldu.

Taşıt alımlarında kredi vadesi düzenlendi

Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 60 aydan 48 aya indirildi.

120 bin TL - 300 bin TL arasında olan taşıt alımlarında kullandırılan kredilerin vadesi 48 aydan 36 aya indirildi.

300-750 bin TL arası taşıt alımında kullandırılan kredilerin vadesi 36 aydan 24 aya indirilirken, 750 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasındaki taşıt kredilerinde ise vade 24 aydan 12 aya indirildi.





