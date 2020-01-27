Kobe Bryant'ın helikopterinin pilotu 'çok alçaktan uçuyorsun' diye uyarılmış

NBA tarihinin gelmiş geçmiş en büyük basketbolcuları arasında yer alan Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği helikopter kazasına dair paylaşılan ses kayıtları, pilotun çok alçaktan uçtuğu yönünde uyarıldığını ortaya çıkardı. Sis nedeniyle çoğu helikopterin havalanmadığına dikkat çeken yetkililer, pilotun hava şartlarını hiçe saydığını öne sürdü.

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Kobe Bryant ve kızı Gianna Maria'nın yanı sıra altı kişiyi daha taşıyan Sikorsky S-76 tipi helikopterin pilotunun hava trafik kontrolörleriyle yaptığı konuşmaya dair ses kayıtları yayınlandı.

İngiliz The Sun gazetesinin aktardığına göre, adı Ara Zobayan olarak açıklanan pilot, "Çok alçaktan uçuyorsun" diye uyarıldı. Kontrolörler pilota rehberlik etmeye çalıştığı ancak irtibatı kaybettiği anlaşıldı.

Pilotun Burbank Havaalanı'na inmeyi planladığı, iniş izni beklerken 15 dakika boyunca havada daireler çizdiği belirtildi.

Düşmeden önce helikopterin yaklaşık 610 metre yüksekliğe çıktığı, 518 metrelik bir irtifadan dağa çakıldığı kaydedildi.

Nasıl uçuş izni aldı?

Öte yandan havanın bir hayli sisli olduğunu hatırlatan uzmanlar, Los Angeles emniyetine ait helikopterler dahil olmak üzere pek çok helikopterin havalanmadığını dikkat çekti ve Kobe'nin bulunduğu aracın neden uçuş yaptığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Sputnik'in aktardığı habere göre gazeteye konuşan deneyimli helikopter pilotu Phillipe Lesourd, "Kontrolörün pas geçtiğine dair ifadelerini duyabiliyorsunuz, bu helikopterin düşük görüş şartları nedeniyle inişi halihazırda iptal ettiği anlamına geliyor. Bu iyiye işaret değildir" ifadelerini kullandı.

Basketbol dünyasının efsane isimlerinden 'Siyah Mamba' lakaplı Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Maria, Los Angeles'ın Calabasas şehrinde pazar sabahı yerel saatle 10.00 sıralarında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Helikopterde Bryant ve kızının yanı sıra pilot Ara Zobayan dahil yedi kişi daha bulunuyordu.

Kobe Bryant ve Gianna'nın bir basketbol turnuvasına katılmak için helikoptere bindikleri belirtiliyordu. Gianna'nın forma giyeceği, babasının da koçluk yapacağı aktarılıyordu.

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