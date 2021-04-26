Kobani davasının ilk duruşması öncesinde Fahrettin Altun'dan açıklama: Katiller için hesap vakti, bizim adalete inancımız tam

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kobani eylemlerinden yaklaşık altı yıl sonra başlatılan soruşturmanın ardından açılan ve Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişinin yargılanacağı davanın bugün görülecek ilk duruşmasından önce yaptığı açıklamada "Cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam" dedi.

Altun'un açıklaması şöyle:

"Türkiyeyi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden yaptırıma kadar türlü tehditlere başvuranlar, başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak Allahın izniyle. Terör örgütü PKK’nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı sonucunda, özellikle sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine böylesine bir girişimdir. Bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam.

Türkiye’yi bölmek, parçalamak ve dahası içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır. Terör örgütleriyle küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız."

ABD'nin 1915 olayını "soykırım" kabul etmesine tepki gösteren Altun "Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

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