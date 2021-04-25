İçişleri Bakanı Soylu, Kobani davası öncesinde, 'HDPkk için hesap vakti' etiketiyle video paylaştı

T24 Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kobani eylemlerinden yaklaşık altı yıl sonra başlatılan soruşturmanın ardından açılan davanın yarın yapılacak ilk duruşmasından önce, Twitter'daki resmi hesabından, 'Onların anlatmadığı' ifadesi ve '#HDPkkiçinHesapVakti' etiketi eşliğinde bir video paylaştı. "PKK HDP'nin kapısını çalar... Öcalan topa girer... Demirtaş antrönörlüğe soyunmuştur' ifadelerinin de geçtiği 3 dakika 45 saniyelik videoda, HDP ve çok sayıda temsilcisi terör eylemleriyle suçlandı.

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan dava, yarın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor.

Soylu'nun Kobani duruşmasından önce yaptığı paylaşım şöyle:

Kobani olayları

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan dava, yarın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. Suriye'nin Kobani kasabasına 2014 yılında IŞİD'in saldırması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de hükümeti yaşananlara seyirci kalmakla eleştirenler, çeşitli şehirlerde protesto eylemi gerçekleştirdi, olaylar sırasında 37 kişi hayatını kaybetti.