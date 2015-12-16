Cenazesi 15 ay sonra bulunan Nejat Ağırnaslı Kobanê'de defnedildi: Onu düştüğü topraklara emanet ettik

Geçtiğimiz yıl Kobanê Miştenur Tepesi'nde IŞİD'e karşı YPG saflarında savaşırken hayatını kaybeden Suphi Nejat Ağırnaslı'nın (Paramaz Kızılbaş) 15 ay sonra bulunan cenazesi, bugün Kobanê'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Anne, Nuran Ağırnaslı, “Onu düştüğü topraklara emanet ettik” diye konuştu.

Evrensel'in Kobanê'de geçtiğimiz yıl Miştenur Tepesi'nde yaşamını yitiren Suphi Nejat Ağırnaslı'nın naaşı düzenlenen törenle toprağa verildi. Ağırnaslı'nın cenazesine anne ve babasının yanı sıra çok sayıda Kobanêli katıldı.

Kobanê’de düzenlenen törene katılan annesi, “Buradaki kurumlar konuşmalar yaptı. Askeri bir tören de yapıldı. Onu savaştığı, düştüğü topraklara emanet ettik. Ölümünün üzerinden bir sene geçti. Ama yine de ‘şimdi bu tabutun içinde mi’ diye düşünüyor insan. Bir annenin ruh hali işte. Hâlâ o duyguyu taşıyorum. O bizim bir parçamızdı. Kadınların tabuta sarılıp ağlamaları, halkın onu böylesine kabullenişi çok güzeldi. Bir yaşlı kadın vardı törende. Onun ailesinden 10 kişi yaşamını yitirmiş. O kadar büyük bir acı yaşamış. O insanlarla birlikte olmak ayrı bir duygu. Onun için çok güzel bir anma yaptık. Paramaz’da böyle bir şeyi istiyordu. Ve o isteğine, amacına ulaştı. Ben Paramaz’ı size emanet ediyorum” dedi. Ardından “Uyan artık uykundan” parçasını seslendirildi.

YPJ komutanlarından Rengin Renas da "Paramaz yoldaşın şehadeti ailesi, arkadaşları, tüm halkların başı sağ olsun. Eğer yoldaşları bugün burada halkların kardeşliğinden söz edilebiliyorsa, bu Paramaz yoldaşın amacı ve enternasyonalist yüreğiyle de ilgilidir" diye konuştu.

2014’ün Ekim ayında yaşamını yitirdi

Kobanê’de IŞİD’e karşı savaşırken 2014’ün Ekim ayında yaşamını yitiren sosyolog ve çevirmen Suphi Nejat Ağırnaslı’nın kayıp olan cenazesine 15 ay sonra ulaşılmıştı.

Cenazeyi teşhis etmek için Kobani’ye giden baba Hikmet Ağırnaslı, oğlunu Kobanê’nin güneybatı cephesindeki bir bölgede bulduklarını, üzerinde askeri kıyafetleri olduğunu ve komutanıyla birlikte teşhis ettiklerini söylemişti.

Ağırnaslı’yı Kobanê’de defnedeceklerini söyleyen baba Ağırnaslı, “Eminim kendisi de bunu isterdi” demişti.